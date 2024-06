Fabriano: tre persone denunciate nell’ambito dei controlli potenziati da parte dei Carabinieri

Tre persone denunciate, due per spaccio di sostanze stupefacenti e un altro per guida sotto gli effetti della cocaina. I militari hanno intensificato i controlli in concomitanza con i giorni del Palio di San Giovanni Battista

FABRIANO – Tre persone denunciate, due per spaccio di sostanze stupefacenti e un altro per guida sotto gli effetti della cocaina. Questi gli esiti dei controlli a tappeto messi in piedi dai carabinieri della compagnia di Fabriano, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci, e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza, il tutto per prevenire i furti in appartamento, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di maggior frequentazione giovanile. In particolare, questo servizio coordinato è stato intensificato e proseguirà fino a martedì 25 giugno compreso in concomitanza con lo svolgimento del Palio di San Giovanni Battista.

I controlli

Nel pieno centro di Fabriano, i carabinieri hanno notato lo strano comportamento di due 20enni nordafricani, domiciliari in città, che si aggiravano con fare sospetto a piedi. I militari li hanno attenzionati fino a quando gli si è avvicinato un altro 20enne nordafricano, sempre domiciliato a Fabriano. A quest’ultimo è stata passata una bustina. I carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato i tre soggetti. All’interno della bustina, un grammo di hashish. I primi due sono stati denunciati per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti. L’altro intervento dei carabinieri, in particolare del Nucleo Radiomobile, è avvenuto intorno alle 2 del mattino di domenica scorsa. I militari hanno fermato un’automobile guidata da un 30enne fabrianese. Lo hanno sottoposto al test dell’etilometro, risultato negativo. Considerando l’evidente nervosismo, il 30enne è stato invitato a sottoporsi agli esami del sangue al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. I risultati sono arrivati e il giovane è risultato positivo alla cocaina. Per questo motivo è stato denunciato per guida sotto effetti di sostanze stupefacenti e l’automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi.