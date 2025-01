Jesi: arriva la Polizia e gettano via la droga al Parco del Vallato

JESI – Parco del Vallato sorvegliato speciale. Polizia di Stato e Polizia locale, insieme alle unità cinofile hanno eseguito ieri 16 gennaio un controllo congiunto, volto alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Con l’impiego del cane Hermes sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città, ed in particolare il Parco del Vallato, Piazzale San Savino, il giardino Orti Pace, via Setificio, via Granita, il quartiere San Giuseppe, fino alla Galleria della Sima. Durante il controllo all’interno del Parco del Vallato sono stati identificati diversi cittadini extracomunitari, uno dei quali era appartato dietro una siepe vicino ad un muretto.

L’uomo – un cittadino del Bangladesh 43enne – è risultato regolare sul territorio nazionale, ma è stato trovato in possesso di una dose di hashish occultata all’interno del contenitore del tabacco. Pertanto i poliziotti hanno proceduto alla contestazione immediata, al sequestro amministrativo dello stupefacente e alla segnalazione per uso personale alla Prefettura di Ancona. Inoltre, il cane Hermes ha fiutato la presenza di stupefacente vicino a una panchina dell’area verde, rinvenendo altre due dosi di hashish avvolte in una pellicola di cellophane. La droga è stata posta sotto sequestro amministrativo a carico di ignoti ai fini della distruzione. L’ipotesi degli investigatori è che qualcuno, alla vista dei poliziotti, se ne sia disfatto gettandola via per non avere problemi.

Il report dei controlli

Nel corso dei controlli, che hanno previsto identificazioni a campione con ispezioni e controlli in esercizi commerciali, alcuni ubicati in zone più a rischio, sono state identificate complessivamente 82 persone di cui 44 extracomunitarie, 20 sono risultate positive ai controlli. I veicoli controllati sono stati 43, due le contestazioni per violazioni al Codice della strada in particolare per guida con patente scaduta di validità (elevata una sanzione di 300 euro). Due le patenti ritirate. Sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti, sono state eseguite 8 ispezioni di cui solo una risultata positiva. Due i sequestri di droga, in particolare di hashish del peso complessivo di 2,68 grammi. Una sola persona è stata segnalata alla Prefettura per l’uso personale di stupefacenti. Sotto la lente dei controlli anche gli esercizi commerciali: Polizia di Stato e Polizia locale ne hanno controllati complessivamente 11 di cui 10 presso la Galleria del centro commerciale Il Torrione. Solo uno non è risultato in regola sotto il profilo amministrativo.