La Croce Gialla di Chiaravalle festeggia 55 anni di attività. Appuntamento in via Fratelli Cervi

Per l'occasione verrà allestita una esposizione delle ambulanze che potranno essere visitate. E poi in serata musica

CHIARAVALLE – La Croce Gialla di Chiaravalle compie “i suoi primi” 55 anni. I volontari, per questa importante ricorrenza, vogliono festeggiare insieme alla cittadinanza e alle associazioni del territorio.

L’appuntamento è per venerdì 21 giugno a partire dalle ore 17:30 a Chiaravalle, in via Fratelli Cervi, negli spazi adiacenti la sede della Croce Gialla, con un evento aperto a tutti. Per l’occasione verrà allestita una esposizione delle ambulanze che potranno essere visitate con la guida dei volontari; contestualmente l’associazione “Mondo Solidale” sarà presente con il suo “mercatino del riuso” nell’ambito del quale i bambini potranno scambiare o donare giochi ed oggetti che non usano più.

Ad occuparsi del momento di convivialità sarà la Pro Loco di Monte San Vito e dalle 21.30, l’evento più atteso, il concerto degli Shampisti.

«L’iniziativa è stata organizzata dai volontari per ringraziare la cittadinanza della vicinanza mostrata alla associazione con le donazioni attraverso il 5×1000, ma anche per creare una occasione di promozione dell’attività di volontariato. Difatti la Croce Gialla di Chiaravalle vuole ribadire, anche in questa occasione, la necessità di inserire nel proprio organico nuove risorse che possano aiutare a proseguire il progetto di solidarietà perseguito dal momento della fondazione della associazione» spiega la Croce Gialla.

«I volontari intendono ringraziare per la collaborazione il Comune di Chiaravalle per il Patrocinio all’iniziativa e le attività che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento. Sarà una serata di festa insieme…Vi aspettiamo», conclude.