Closing per la cessione da parte di Elica del 4,78% della quota detenuta in Elica PB India a Whirlpool of India Limited

FABRIANO – Elica S.p.A. comunica che in data odierna 20 settembre, a seguito dell’adempimento di alcune formalità burocratiche, si è perfezionata l’operazione di cessione parziale della quota detenuta in Elica PB Whirlpool Kitchen Appliances Private Limites (“Elica PB India”), comunicata in data 19 Settembre 2024.

Pertanto, in data odierna, Elica ha ceduto il 4,78% del capitale sociale della società partecipata indiana ELICA PB India unitamente agli altri soci indiani di minoranza che hanno ceduto un’ulteriore quota del 4,78 %. Il corrispettivo per la vendita versato da Whirlpool of India Ltd. alla Elica S.p.A. contestuale al closing, è stato pari a INR 764,721,195 (circa 8,2 milioni di Euro lordi al cambio odierno).

A fronte della cessione, Whirlpool of India Ltd. detiene circa il 96,81% di Elica PB India, mentre Elica S.p.A. ed il gruppo degli altri soci indiani di minoranza restano azionisti della società indiana con una partecipazione di circa il 1,59% ciascuno.

Contestualmente all’acquisto della partecipazione da parte di Whirlpool of India Ltd., Elica PB India ha rinnovato con Elica S.p.A. un Trademark & Technical License Agreement, che prevede l’uso del marchio Elica in via esclusiva sul territorio indiano ed in via non esclusiva in Nepal e Bangladesh per la commercializzazione di prodotti nel settore kitchen & cooking , con una durata iniziale di quattordici anni e che prevede dei minimi garantiti di royalties crescenti nel tempo.

Elica S.p.A., Whirlpool of India Limited e gli altri azionisti indiani hanno rinnovato inoltre il patto parasociale che prevede, tra l’altro, il divieto di cessione a terze parti delle rispettive partecipazioni detenute in Elica PB India prima che siano decorsi 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio di Elica PB India per l’esercizio che si concluderà il 31 Marzo 2026. Inoltre, il patto parasociale disciplina le opzioni di Put & Call ai sensi delle quali Whirlpool of India Limited potrà acquistare, oppure Elica e gli altri azionisti indiani potranno cedere a Whirlpool of India Limited, l’intera partecipazione detenuta, a decorrere dal 31 marzo 2026, ovvero, prima di tale data esclusivamente a seguito del verificarsi di alcuni eventi.