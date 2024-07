La Casa del Materasso inaugura il nuovo showroom a Jesi – VIDEO

La Casa del Materasso, rivenditore esclusivo Permaflex per Ancona e Jesi, è anche polo logistico per la distribuzione nel centro Italia su Marche, Umbria, Abruzzo ed Emilia

JESI – Duecentocinquanta metri quadrati di esposizione, prodotti nuovi di alta gamma e un unico marchio: quello della Casa del Materasso, che sabato (27 luglio) ha inaugurato il nuovo showroom a Jesi in via Bellagamba, 2. Una sfida che Elvis Esposto e Francesca Di Dio (sua moglie) hanno voluto lanciare, anzi rilanciare visto che a Jesi era già presente un punto vendita in via Roma, aperto ormai 19 anni fa.

«Avevamo l’esigenza di avere uno showroom più grande – dice il titolare Elvis Esposto – data da alcune indicazioni da aziende leader come Permaflex, veniamo dall’esperienza di Ancona dove abbiamo chiuso il negozio più piccolo per aprirne uno che è il più grande delle Marche. Oggi abbiamo nuovi materassi, nuove tecnologie, vasta gamma di letti, topper, accessori e complementi di arredi che non avevamo nel negozio più piccolo…».

La Casa del Materasso, rivenditore esclusivo Permaflex per Ancona e Jesi, è anche polo logistico per la distribuzione nel centro Italia su Marche, Umbria, Abruzzo ed Emilia. Lo showroom di via Bellagamba può contare su uno spazio molto più ampio e funzionale, con allestimenti ben studiati per mostrare ai clienti tutte le novità Permaflex, ma anche Rinaldi, Linea bed, Bio ortopedico. Una vasta gamma di prodotti per la casa e per il riposo; non solo materassi dunque.

«I nostri clienti possono trovare una vasta gamma di prodotti per il sistema riposo qui al punto vendita di Jesi – spiega Francesca Di Dio, responsabile del punto vendita – Grandissime novità qui da noi, come le poltrone a tre motori e la gamma tecnologica dei guanciali riposo in cui c’è anche un ritorno al passato con l’uso del cotone, lino, pula di farro adatti a chi ha problemi di insonnia e mal di testa. Poi ci sono dei prodotti innovativi, creati in periodo Covid, materassi in memory con ioni d’argento e resine particolari antibatterici per esigenze diverse come dermatiti topiche ed esigenze specifiche…».

La Casa del Materasso ha anche uno showroom ad Ancona, alla Baraccola, aperto nel 2021, che è ad oggi il più grande delle Marche. Un impegno, quello di Elvis Esposto e Francesca Di Dio, per portare un’esperienza ancora migliore, con una maggiore esposizione ai prodotti sempre nella direzione dello stile e del comfort Permaflex.