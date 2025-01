Benedetta se n’è andata a soli 20 anni

CASTELPLANIO – Il 7 dicembre era stato il giorno più bello della sua vita, perché Benedetta aveva compiuto 20 anni. Venti candeline, tanti desideri. Invece a poco più di un mese quella speranza di realizzare altri sogni si spegne per sempre. Ieri sera Benedetta Blasi se n’è andata. Lei, che era diventata un simbolo di coraggio e amore per la vita, lottava contro una malattia oncologica scoperta quando aveva 6 anni. Nel 2022 il male era tornato, più aggressivo e feroce, ma lei non aveva smesso di lottare e credere che ce l’avrebbe fatta. La notizia della sua prematura scomparsa è stata diffusa, col cuore gonfio di tristezza, dalla mamma Milena. “Con il cuore spezzato volevo informare tutti gli amici e contatti di FB che ieri, nel tardo pomeriggio, la nostra piccola e dolce Benedetta è volata in cielo…”. Poche parole che escono a fatica dalle labbra di una mamma coraggio che ha vissuto il calvario della malattia della sua bambina. Il post ha suscitato grande commozione in tutta la Vallesina e non solo.

Baje, come era soprannominata Benedetta, ha affrontato questo doloroso cammino con tanta forza. Tre anni fa, il male si era ripresentato facendole perdere la capacità di camminare, ma lei continuava a sorridere e a godere di ogni istante. Incontrava i ragazzi e si faceva portatrice di un messaggio di coraggio e speranza. Lo ha fatto anche attraverso la canzone “Don’t Give It Up” composta e registrata. Qualche settimana fa, un’altra pesante recidiva. Il 6 dicembre, prima del suo compleanno, aveva scritto: “Rimettere piede (o meglio ruota) in un palazzetto di ginnastica ritmica dopo ben 4 anni, è stato qualcosa di indescrivibile. Mi veniva solo da piangere. Vedere di nuovo la pedana e risentire il rumore di quegli attrezzi che cadevano, mi ha fatto stringere il cuore”. E con lei la campionessa Sofia Raffaeli con l’allenatrice Claudia Mancinelli. “Chissà, magari un giorno rientrerò lì con i miei stessi piedi, pronta per rimettermi in gioco”. Invece quel sogno si è spezzato per sempre. Ma non l’esempio del suo coraggio, un dono per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla o la fortuna di conoscere la sua storia.

Benedetta lascia la mamma Milena, la sorella Beatrice ed il papà Damiano. Il funerale sarà celebrato domani, domenica 12 gennaio alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria del Cammino di Castelplanio Stazione.