Spaccio a Sant’Elpidio a Mare e Civitanova, era latitante in Germania: arrestato 45enne pakistano

FERMO – Nei giorni scorsi, a Rodenberg (Bassa Sassonia- Germania), è stato ottenuto dai Carabinieri di Fermo l’ennesimo importante successo investigativo grazie alla collaborazione con la Polizia tedesca del BKA Bundeskriminalamt (Ufficio federale della polizia criminale). Grazie ad un’incessante e articolata attività info-investigativa, è stato arrestato un pericoloso criminale internazionale, latitante ricercato per spaccio.

I Carabinieri del Reparto Operativo di Fermo hanno infatti arrestato il pericoloso latitante pakistano, pluripregiudicato di 45 anni, già domiciliato a Sant’ Elpidio a Mare e ricercato per spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Sant’ Elpidio a Mare e Civitanova Marche nell’anno 2015. Il provvedimento di cattura europeo e la successiva localizzazione ed arresto all’estero sono il frutto di un’incessante e articolata attività info-investigativa condotta dal Reparto Operativo e veicolata al collaterale di polizia tedesco, in stretta sinergia con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia in seno alla Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma.

Il latitante, attivamente ricercato dal dicembre del 2018, è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Niedersachsen (Bassa Sassonia – Germania) in attesa delle procedure di consegna. In particolare, l’uomo, è stato fermato a Rodenberg, un piccolo comune tedesco di circa 6mila abitanti, situato nella Bassa Sassonia. Il pluripregiudicato, latitante in carico al citato Reparto Operativo, era gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ed esteso in ambito U.E., con mandato d’arresto europeo emesso dalla medesima autorità Giudiziaria per l’espiazione di una pena residua di anni 5 e mesi 11 di reclusione per vari episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto di questo ennesimo pericoloso latitante internazionale rappresenta un importante risultato per i Carabinieri di Fermo e testimonia l’alto livello di impegno e professionalità dimostrato nell’affrontare e combattere la criminalità transnazionale. L’operazione, condotta con successo, contribuisce a garantire la sicurezza e la giustizia non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. I Carabinieri di Fermo continuano ad operare con determinazione per tutelare i cittadini e contrastare ogni forma di criminalità, dimostrando il proprio impegno costante e la volontà di garantire la sicurezza della comunità nel territorio affidato.