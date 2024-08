Pesaro, musica da Oscar e realtà mista con occhiali Ar: ecco Kagami

PESARO – Musica in realtà mista. Evento clou del cartellone di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura, debutta in prima nazionale venerdì 30 agosto all’Auditorium Scavolini di Pesaro Kagami, progetto inedito che vede protagonista Ryuchi Sakamoto: tra i massimi compositori contemporanei per il grande schermo, vincitore di un Oscar e due Golden Globe, l’artista giapponese tornerà a suonare dal vivo a più di un anno dalla sua scomparsa grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, capaci di fondere immagini tridimensionali in movimento con l’ambiente circostante, dando vita ad un evento in realtà mista mai sperimentato prima. Fino al 12 settembre, negli spazi del rinnovato Auditorium Scavolini, in programma tre repliche giornaliere: alle ore 17.00, alle 20.00 e alle 23.00.

Definito dal Guardian in occasione del suo debutto europeo “un’esperienza rivoluzionaria”, Kagami è stato realizzato prima della morte dallo stesso Sakamoto insieme a Todd Eckert, fondatore del visionario collettivo newyorkese Tin Drum, che lavora da anni a progetti in realtà mista: «Ho conosciuto Sakamoto negli anni novanta – racconta Eckert – attraverso il produttore musicale David Rubinson. Mio idolo fin dall’adolescenza, Ryuchi è sempre stato in cima ai miei pensieri per una collaborazione in Mixed Reality, ma ancora mi restava da capire come farla funzionare. È stato durante un incontro nel mio appartamento di New York che abbiamo lavorato sulle basi della tecnologia e sull’intenzione artistica dell’opera: il nostro desiderio comune era di creare qualcosa di intimo e autentico piuttosto che falso o esplosivo».

L’opera è stata presentata in anteprima allo Shed di New York nel 2023, solo due mesi dopo la scomparsa di Sakamoto. Da allora ha iniziato un tour mondiale che ha toccato Manchester, Taipei e Londra e che prevede numerose altre tappe nei prossimi anni.

«Kagami – continua Eckert – non è stato creato solo per i fan di Sakamoto. L’idea era quella di poter ancora estendere il suo lavoro a persone che non sapevano ancora di amarlo, perché è questa la cosa meravigliosa della musica: dura per sempre».

Per entrare nel mondo di Sakamoto, una chicca preziosa in occasione del concerto: dal 28 agosto al 5 settembre (ore 21) al Cinema Astra, ‘Sakamoto Experience’ una rassegna gratuita di quattro film premi oscar le cui colonne sonore sono state composte dal compositore. Si parte mercoledì 28 con ‘The last emperor’ di Bernardo Bertolucci, si continua domenica 1 settembre con ‘Merry Christmas Mr. Lawrence’ di Nagisa Oshima, martedì 3 ‘Opus’ di Neo Sora, giovedì 5 ‘Revenant’ di Alejandro González Iñárritu. Le proiezioni sono in lingua inglese con sottotitoli in italiano. La partecipazione ad una o più serate cinematografiche, dà diritto al biglietto ridotto per la performance KAGAMI in Auditorium Scavolini.

INFO

Durata: 60 minuti. Il pubblico è invitato ad arrivare 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietto intero: € 20 | Biglietto ridotto: € 15 (possessori Card Pesaro Capitale, under 25 anni; studenti dei Conservatori di Musica) | Ingresso gratuito: accompagnatori di persone con ridotte capacità

Acquista i biglietti online su vivaticket.it, presso Tipico Tips (Via Rossini, 41) oppure presso la biglietteria del Teatro Rossini (Piazza Lazzarini, Pesaro), aperta nei seguenti orari: mer-sab 17.00-19.30.

1. Per partecipare è necessario indossare gli occhiali AR forniti all’evento. Gli occhiali AR non possono essere indossati sopra gli occhiali da vista. Se si ha bisogno di correzioni della vista, si può: Indossare le lenti a contatto; segnalare all’arrivo la necessità di lenti da vista aggiuntive per gli occhiali AR.

Si consiglia a tutti i portatori di lenti correttive di indossare le lenti a contatto, ove possibile, per un’esperienza ottimale.

Il lavoro non ha controindicazioni di contenuto per i minorenni. Tuttavia, sotto i 12/14 anni è difficile indossare i visori, che sono pensati per adattarsi alle misure di un pubblico adulto. Ai minori accompagnati sarà comunque garantito l’accesso all’area dell’installazione, con o senza visore.