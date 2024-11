Maiolati, 250 anni dalla nascita di Spontini: su Rai 5 il docufilm sul compositore

MAIOLATI – Il 14 novembre del 1774 nasceva a Maiolati Gaspare Spontini, uno dei compositori più importanti per la storia della musica e del teatro d’Opera. L’amministrazione comunale, insieme alle Fondazioni, a enti e associazioni musicali, ricorda la ricorrenza con una serie di iniziative che si inserisco nell’ambito delle Celebrazioni per il 250esimo anniversario della nascita del Maestro.

Giovedì prossimo, 14 novembre, nel capoluogo, sono previsti prima un racconto storico con musica poi un concerto, con tre brani inediti, in prima esecuzione assoluta, al Teatro Spontini. Ma il giorno del compleanno sarà enfatizzato anche da un altro evento di respiro nazionale: dopo l’anteprima al Teatro Pergolesi nel marzo dell’anno scorso, sarà trasmesso per la prima volta in televisione, su Rai 5, il docufilm “Gaspare Spontini, Celeste Amore”. Questo nel giorno del compleanno del grande compositore maiolatese ma gli eventi dell’anniversario spontiniano proseguiranno con altri appuntamenti nel mese di novembre, sia nel territorio che nei canali della Rai.

Sono ancora disponibili dei posti per assistere, giovedì 14 novembre alle ore 21, al concerto lirico-sinfonico ad ingresso gratuito, organizzato in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini, dal titolo “Buon compleanno Gaspare Spontini!”, con l’orchestra Sinfonica G. Rossini, diretta da Marco Attura e con il soprano belga Louise Guenter. In programma, brani strumentali e arie tratte da alcuni dei più grandi capolavori di Spontini, La Vestale, Olimpie e Agnes von Hohenstaufen, e tre brani in prima esecuzione assoluta in tempi moderni, tratti dall’opera Alcidor (1825) di cui la Fondazione Pergolesi Spontini sta ultimando la revisione musicologica. Nella seconda parte del concerto, la quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 0731206888 o scrivere una mail a biglietteria@fpsjesi.com.

Sempre giovedì, alle ore 17,15, nella chiesa di San Giovanni, dove riposano le spoglie del compositore, la Società Filarmonica “Gaspare Spontini”, la Fondazione “Gaspare Spontini – Casa di riposo” e la Fondazione “Alessandro Lanari” presentano lo spettacolo “Mi ricordo Gaspare”, un racconto storico mitico scritto da Gianni Gualdoni e narrato dall’autore stesso, con musiche di Wagner, Spontini e Liszt eseguite da Alessia Mortaloni al fortepiano. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a info@fondazionelanari.it.

Sempre giovedì sarà, inoltre, possibile timbrare l’annullo filatelico speciale nelle cartoline appositamente realizzate per l’evento. Il servizio, gestito da Poste Italiane, sarà attivo al Teatro G. Spontini dalle ore 18,15 alle ore 20,45.

Anche la Rai celebrerà il compleanno di Spontini. Il 14 novembre, alle ore 22,50, Rai 5 (canale 23) manderà in onda uno speciale per il 250° anniversario della nascita con la proiezione del docufilm interpretato da Lodo Guenzi e prodotto da Subwaylab, con il sostegno di Regione Marche-assessorato alla Cultura e Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il comune di Maiolati Spontini, il comune di Jesi e la Fondazione Pergolesi Spontini.

Il lungometraggio è la storia del compositore vista con gli occhi della moglie Celeste Erard, immaginariamente catapultata nei giorni nostri a raccontare a una ragazzina della generazione Z l’affascinante vita di Spontini. Un giovane pieno di talento e sogni, che conquistò Parigi e l’Europa. Il soggetto è di Marco Cercaci e Marco Spagnoli, la sceneggiatura di Claudio Centioni, la regia di Andrea Antolini, Alessandro Tarabelli, Diego Morresi. Insieme a Guenzi-Spontini, c’è anche Simona Ripari nei panni di Celeste Erard.

Ma non solo. L’indomani, 15 novembre, alle ore 17,45, Rai 5 trasmette “Un concerto per Spontini”, registrato il 25 ottobre 2000 al Teatro Pergolesi di Jesi, in occasione del quale Riccardo Muti, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Giovanile “Arturo Toscanini”, diresse l’Ouverture da “La Vestale” e “No, Re de cielo” da Agnese di Hohenstaufen, con il soprano Roberta Scanzian e un coro femminile scaligero. Il Maestro Muti, grande interprete della musica spontiniana e benefattore delle Opere Pie Spontini, dal 30 ottobre del 1995 cittadino onorario di Maiolati Spontini, diresse a Jesi il “Concerto per Spontini” per raccogliere fondi da destinare alla casa di riposo di Maiolati Spontini, il più longevo regalo dal grande compositore al borgo natale. La struttura, infatti, gestita dalla Fondazione Gaspare Spontini, già Opere Pie, è uno degli enti benefici voluti dal compositore e concreta eredità della sua munificenza.

Profondo il rapporto artistico che lega Muti a Spontini, di cui ha detto: «Un autore che seppe intimidire Wagner, e con la sua musica imporre un modello teatrale europeo unico». Proprio Riccardo Muti ha aperto, il 16 marzo scorso, il cartellone delle celebrazioni spontiniane con un concerto al Teatro Pergolesi a Jesi e il giorno successivo con incontro al Teatro Spontini, la visita alla tomba e alla Casa Museo.

La settimana in onore di Spontini si chiuderà domenica 17 novembre, alle ore 10,45, nella chiesa di Santo Stefano, dove il cardinale e arcivescovo emerito di Ancona e Osimo, Edoardo Menichelli, celebrerà una messa in onore di Gaspare Spontini. Al termine, un corteo formato dalle istituzioni, dalla Società Filarmonica Gaspare Spontini, dal Coro Celeste Erard e dalla cittadinanza, raggiugnerà la casa natale dove verrà deposta una corona in omaggio al Maestro.

A seguire, si terrà la premiazione del bozzetto vincitore del Concorso pittorico “L’Immagine di Me dentro di Te”, indetto dalla Filarmonica Gaspare Spontini e rivolto ai ragazzi delle scuole medie dell’Istituto comprensivo Carlo Urbani e verrà consegnato dalla reggenza della Fondazione Gaspare Spontini l’attestato di Socio sostenitore all’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”, che aveva tenuto un concerto in onore del Maeestro lo scorso 13 ottobre a Maiolati Spontini.