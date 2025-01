Pesaro, ritorna la moneta di Traiano trafugata e apre la sede temporanea della biblioteca Oliveriana

Lavori a Palazzo Almerici fino al 2026, nuovi spazi in via San Francesco. E torna un reperto storico recuperato dai carabinieri

PESARO – Taglio del nastro per la nuova sede provvisoria della Biblioteca Oliveriana, in Largo Mamiani, che si presenta alla città con il grande ritorno del Contorniato di Traiano trafugato nel 1978.

«Il Contorniato di Traiano, scomparso dal 1978, è tornato in città in un anno speciale – ha sottolineato il sindaco Andrea Biancani -. Con l’inaugurazione della sede temporanea della Biblioteca Oliveriana – in via San Francesco, 9 – abbiamo dato continuità a tutta la struttura; un modo per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione comunale all’Ente, al contrario di come molti provano a dire. Ora aspettiamo la fine dei lavori a Palazzo Almerici (8 milioni di interventi in corso), per restituire alla città un luogo simbolo della cultura per il nostro territorio, e non solo».

Il trasferimento della sede dell’Ente Olivieri, ora ubicata in Largo Mamiani 2/4 con ingresso via San Francesco 9, si è reso necessario, come ha ricordato il vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini: «per gli interventi di rigenerazione di Palazzo Almerici, destinati a protrarsi fino al 2026 (PNRR). L’apertura di questo spazio, temporaneo, è un momento importante per la città, che si completa con la riconsegna del Contorniato di Traiano, che arricchisce il nostro patrimonio culturale».

Il contorniato di Traiano

Una giornata importante per la città, che celebra anche il ritorno del Contorniato di Traiano, reperto montale di epoca romana trafugato nel 1978 (ne esistono solo due al mondo) e recentemente recuperato, grazie all’intervento del Comando dei Carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale, negli Stati Uniti.

Così la Direttrice dell’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani Brunella Paolini: «Dopo il 2024, nel corso del quale l’Ente Olivieri, oltre alle consuete sue attività ed iniziative, è stato impegnato nella gestione e trasferimento del suo ingente patrimonio archeologico, archivistico e librario, reso necessario dall’intervento di ristrutturazione di Palazzo Almerici, siamo felici di annunciare la piena attività della nostra nuova sede in Largo Mamiani 2/4 (angolo Via San Francesco – Piazza del Popolo). In questi locali hanno trovato spazio gli uffici, una piccola sezione del fondo manoscritto, le carte geografiche e alcuni reperti e oggetti museali, tra i quali gli avori medievali e rinascimentali e i vetri cimiteriali paleocristiani. Siamo anche riusciti ad allestire una piccola sala lettura e di consultazione aperta al pubblico, pronta ad accogliere studenti, studiosi e cittadini secondo i nostri consueti orari. Abbiamo, inoltre, saputo che entro pochi giorni sarà disponibile il deposito pesarese destinato ad accogliere i fondi archivistici e storici.

Posso quindi annunciare, con soddisfazione, che a brevissimo saranno di nuovo attivi i servizi di consultazione e riproduzione digitale della sezione storica della Biblioteca Oliveriana, sospesi durante il trasloco. Mentre sono proseguiti, senza interruzione, il prestito a domicilio e il prestito interbibliotecario, seppur con qualche adeguamento».

La festa di oggi si arricchisce di un altro particolare evento. Nel corso dell’inaugurazione avverrà anche la restituzione all’Ente Olivieri, e alla città, del Contorniato di Traiano, parte della ricca collezione numismatica Oliveriana, rubato nel 1978 e recentemente recuperato dal Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona hanno consegnato, nelle mani della Direttrice di quell’Ente, la moneta in argento di epoca romana (I-II sec. d.C.), conosciuta come “contorniato di Traiano”. Il prezioso bene numismatico era stato trafugato tra il 27 e il 28 febbraio 1978 dal museo dell’omonimo Ente. Il Comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale di Ancona, Mattia Ivano Losciale ha sottolineato: «Contentissimi di aver riportato questo risultato, che aumenta il prestigio di Pesaro Capitale italiana della Cultura. Questo è la dimostrazione che uniti si vince». Un bel gioco di squadra confermato anche dall’ex Procuratore della Repubblica Silvia Cecchi, presente all’evento.

I nuovi locali della Biblioteca saranno comunque accessibili per visite anche domani, sabato 11 gennaio, dalle 10 alle 13, dalle 15.30 alle 19.00 e dalle 21 alle 23. Per info 0721 33344, info@oliveriana.pu.it e 338 432 4889 (solo whatsapp).

Gli orari di apertura al pubblico della nuova sede sono lunedì e giovedì 14 -18.30, martedì e mercoledì 9 -18.30 e venerdì 9-14.00: disponibili alcune postazioni – studio e consultazione del materiale presente in Biblioteca.