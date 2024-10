Pesaro, casa venduta all’asta: donna disabile viene sfrattata. Ore di resistenza, ma finisce in albergo

È la storia di Monica, una signora di 59 anni che ha lottato per ore prima di essere portata via in ambulanza

PESARO – Procedura di sfratto, disabile si barrica in casa ma viene portata via a forza.



È quanto accaduto a Monica, 59 anni, finita sulla lettiga di un’ambulanza dopo una lunga resistenza e portata in albergo.



La donna è in buone condizioni, ma ha accusato stress fisico e psicologico. L’abitazione è stata venduta all’asta e la signora doveva abbandonarla. Ha una disabilità certificata e non voleva muoversi. A sostenere la sua battaglia anche il suo avvocato, il legale Maurizio Ballarini del foro di Macerata. Ma il giudice esecutore autorizza l’uso della forza pubblica per entrare in casa della donna e liberare l’appartamento per renderlo disponibile al nuovo proprietario.

Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco. Lei non vuole aprire così gli agenti hanno dovuto chiamare un fabbro per abbattere la porta. Anche i vigili del fuoco riescono entrare forzando una finestra dal retro.

La fine della convulsa giornata è arrivata nella tarda serata di venerdì quando l’ambulanza raggiunge via Giansanti e portano via la signora in barella. Destinazione l’albergo messo a disposizione dal Comune.