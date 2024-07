Pesaro, al via le domande per il Fondo Tari 2024 che dimezza la bolletta alle famiglie

PESARO – Lunedì via alle domande per il Fondo TARI 2024 che dimezza la bolletta alle famiglie. Biancani, Pandolfi e Pozzi: «Scelta a favore delle persone che hanno difficoltà economica»

Dalle ore 9 di lunedì 22 luglio via alle domande per il Fondo TARI che l’Amministrazione ha destinato alle famiglie pesaresi in difficoltà sostenendole nel pagamento della tassa sui rifiuti. «Un’operazione che dà sostegno alle persone bisognose del territorio dimezzando loro la tassa sui rifiuti grazie ai 300mila euro di risorse stanziate dal Comune» spiegano il sindaco Andrea Biancani, l’assessore alle Politiche sociali Luca Pandolfi e l’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi.

«Le famiglie con Isee inferiore ai 16mila euro, grazie al fondo, pagheranno solo due delle quattro rate previste grazie al Fondo Anticrisi che abbiamo destinato alla TARI e che rientra nel “modello pesarese di welfare”, caratterizzato da un’impostazione seria, programmata e condivisa degli interventi, spesso co-progettati con le realtà coinvolte (in questo caso con le organizzazioni sindacali che hanno condiviso l’intervento del Fondo TARI insieme al Comune), per affrontare insieme, e al meglio, i temi del sociale», sottolineano il sindaco Biancani e gli assessori Pandolfi e Pozzi.

IL FONDO TARI 2024



L’intervento è volto ad agevolare il pagamento della tassa, relativa all’abitazione di residenza, ai nuclei familiari che rientrano nei requisiti indicati nel bando. Per accedere al beneficio, tra l’altro, gli utenti devono dimostrare di essere intestatari della TARI – rifiuti domestici, riferiti all’abitazione di residenza; essere in regola al momento della presentazione della domanda con i versamenti TARI relativi alle annualità precedenti; aver provveduto al versamento delle prime due rate TARI annualità 2024 con scadenza 16 giugno e 16 agosto al momento della presentazione della domanda. Il requisito reddituale del bando, indica che i richiedenti devono avere una situazione reddituale calcolata sulla base del Valore ISEE (Isee Ordinario o Isee Corrente) non superiore a 16.000,00 €.

Termini e modalità di presentazione domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, a pena di nullità, entro le ore 13 di giovedì 22 agosto 2024 ed esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita sezione messa a disposizione sul sito internet del Comune di Pesaro – home page – “Servizi Online”. Sarà possibile accedere all’area riservata del portale con una delle modalità previste per l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione: con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale; tramite Carta d’Identità Elettronica dei Servizi CIE; tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS. Coloro che non sono in possesso di una identità digitale, per la compilazione della domanda, potranno rivolgersi all’apposito sportello “Bandi e Avvisi” nella sede dei Servizi alla Persona e alla Famiglia (in viale Mameli n. 9 – 3° piano) esclusivamente previo appuntamento al numero 0721.1747916 o alla mail bandiservizisociali@comune.pesaro.pu.it (aperto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9 alle 13; martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17).

Graduatoria

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre all’esaurimento dei fondi. Qualora i fondi messi a disposizione dall’ Amministrazione Comunale non siano sufficienti a coprire tutto il fabbisogno rilevato, si procederà con la formazione della graduatoria formulata sulla base del valore ISEE, in ordine crescente, dando priorità in caso di parità ai seguenti nuclei: ai nuclei familiari con più elevato numero di componenti e in caso di parità; ai nuclei familiari con maggior numero di minori con età non superiore a 10 anni; in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

Info

Per informazioni rivolgersi al numero al numero 0721.1747916 o alla mail bandiservizisociali@comune.pesaro.pu.it. Il bando sarà pubblicato dalle ore 9 di lunedì 22 luglio anche nelle aree tematiche del portale del Comune di Pesaro “Servizi sociali” e “Tributi locali”.