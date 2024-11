Civitanova Marche si accende per le festività natalizie: ecco il calendario degli eventi. Tante novità

CIVITANOVA MARCHE – Una grande festa in piazza dedicata ai bambini e alle famiglie, un concerto per salutare il nuovo Anno e l’accensione anticipata delle luminarie. Sono queste alcune delle novità del Natale 2024 di Civitanova, insieme ad “un universo di eventi”, oltre 50 fino all’8 gennaio. La prima novità sarà l’accensione anticipata, di una settimana, delle luminarie, che avrà luogo il 30 novembre alle 17.30 con una festa in piazza XX settembre animata da Multiradio. “Con un innovativo spettacolo luminoso daremo il benvenuto al periodo natalizio – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Le luminarie creano un’atmosfera magica e accogliente capace di attarre visitatori e rappresentano, insieme al cartellone di eventi, il segno tangibile della volontà di rendere la nostra città sempre più viva e attraente. Quest’anno abbiamo scelto i pianeti per raccontare di una Civitanova che vuole guardare al futuro facendosi portatrice di un messaggio di innovazione e creatività”. Nello stesso giorno mostra fotografica alla palazzina sud del Lido Cluana “Attimi d’estate”. Domenica 1 dicembre, a partire dalle 15.30, invece, la prima grande festa in piazza dedicata ai bambini e alle famiglie. “Bambin”, questo il titolo, offrirà numerose attività con spettacoli, giochi da strada, trucca bimbi, mascotte, palloncini, gonfiabili. Dalle 18 in piazza Conchiglia “Fuori dal guscio”, un happening di arte, musica e poesia mentre al Teatro Annibal Caro, l’Orchestra Filarmonica marchigiana si esibirà in “Mendelssohn Night”. L’altra novità di queste festività è quella per dare il benvenuto al nuovo anno, quando la piazza si riempirà, nel pomeriggio del primo gennaio, di note con un grande concerto gospel. Una celebrazione di pace e unità che culminerà in un’esperienza coinvolgente e indimenticabile.

Mentre il 7 dicembre si accenderà l’albero donato da Esine in Piazza XX Settembre, l’8 dicembre sarà la volta di Civitanova Alta. Dalle ore 15 inaugurazione “Città dei Presepi” e “Casa di Babbo Natale”, accensione albero e luminarie con la partecipazione della Banda Musicale di Civitanova Marche ed il tradizionale Concerto Gospel al teatro Annibal Caro. “Il cartellone è frutto di una grande sinergia tra amministrazione, Azienda Teatri e Pro Loco che ringrazio – ha continuato il sindaco – Tante le iniziative e i momenti di festa che trasformeranno piazze, strade e teatri in luoghi di incontro e condivisione. Invito tutti a partecipare con entusiasmo, perché il Natale è un momento per ritrovarci, per sorridere e per celebrare insieme la bellezza dei legami che ci uniscono”.