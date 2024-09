Capitaneria di Ancona, 5 sanzioni per mancato rispetto dei limiti di navigazione dalla costa. A Pesaro soccorso un catamarano

ANCONA – Mentre la stagione estiva si accinge a volgere al termine, continua l’attività degli uomini e donne della Capitaneria di porto di Ancona impegnati nell’Operazione Mare e Laghi Sicuri 2024, effettuata via terra e via mare a tutela di diportisti e bagnanti. A consuntivo dell’attività operativa svolta dalla Guardia Costiera dorica nella passata settimana dal 26 agosto al primo settembre, sono stati effettuati in totale 139 controlli, dei quali 110 in mare da parte dei militari imbarcati sui dipendenti mezzi navali. Come di consueto, non sono mancati pattugliamenti a terra, per un totale di 29 controlli, svolti presso gli stabilimenti balneari e volti principalmente alla verifica del rispetto, da parte degli stabilimenti balneari, delle prescrizioni di cui all’Ordinanza di Sicurezza balneare. Dalle attività di accertamento sopra menzionate, sono scaturite 5 sanzioni amministrative per il mancato rispetto dei limiti di navigazione dalla costa da parte delle unità da diporto in navigazione. L’ultimo fine settimana, inoltre, ha richiesto un particolare impegno in considerazione delle celebrazioni della Festa del Mare, durante la quale i mezzi navali della Guardia Costiera hanno assicurato la propria presenza in mare, a supporto delle attività in programma.

Nel corso della settimana, nell’alveo dei precipui compiti istituzionali della Guardia Costiera, il 7° MRSC della Direzione Marittima di Ancona ha coordinato le operazioni di soccorso a favore di un catamarano scuffiato a circa 1 miglio dalla costa nel Comune di Pesaro. Disposta l’uscita della Motovedetta CP 872, questa prontamente soccorreva l’unità e, con il supporto di un gommone giunto in assistenza, scortava l’unità proprio posto d’ormeggio. Inoltre, nella giornata di domenica 1 settembre, la SO operativa di Ancona ha coordinato due soccorsi sanitari a favore di persone infortunate, presso la Grotta azzurra di Ancona e la spiaggia del Frate di Numana, inviando sul posto il battello dei VVF di Ancona, al fine di permettere il trasporto via mare dei malcapitati.

Nel ricordare che il contributo di ogni cittadino è fondamentale, in caso di emergenze in mare chiamare il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 ed il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare, completamente gratuito sull’intero territorio nazionale 24h su 24.