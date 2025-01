Serie C: Ascoli ko, al Del Duca sorride l’Entella

ASCOLI – L’Ascoli interrompe la striscia di dieci risultati utili consecutivi e cade in casa contro la capolista Virtus Entella. Non è bastata una buona prestazione, al Picchio, per strappare punti e il ko lascia l’amaro in bocca. Ora, per I bianconeri, sarà importante reagire nella prossima sfida, sempre in casa, domenica prossima, contro il Milan Futuro.

La partita

Di Carlo si affida ad un 4-3-1-2 con Raffaelli in porta e la retroguardia formata da Alagna, Menna, Piermarini e Maurizii. A centrocampo capitan Varone, Bando e Marsura con Tremolada a supporto delle punte Corazza e Forte. Al 4′ lancio di Bando in verticale per Corazza che scatta sul filo del fuorigioco e arriva in area indisturbato, sinistro potente ottimamente respinto con il corpo da Del Frate. Al 26′ azione insistita del Picchio, tiro di Alagna deviato con il tacco da Forte, pallone out. Al 31′ Castelli controlla in area, destro rasoterra che sfiora il palo dopo una deviazione. Sul corner seguente schema degli ospiti che libera al tiro Bariti, destro potente rasoterra che fredda Raffaelli. Al 42′ splendida parata di Del Frate su un destro improvviso in area di Corazza. Nella ripresa, l’Ascoli le prova tutte ma la palla non vuole entrare. Anche il subentrato Caccavo, nel finale, ha una ghiotta opportunità ma manca lo spunto vincente.