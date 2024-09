Droga, deve scontare quasi 7 anni per spaccio: arrestato dai carabinieri di Pedaso. Raffica di segnalazioni

A Porto San Giorgio, giovane trovato in possesso di droga: alla perquisizione domiciliare, forte l'opposizione da parte dei parenti presenti in casa, che hanno cercato di ostacolare in ogni modo l’operato dei carabinieri. Denunciati

FERMO – I militari della Compagnia di Fermo proseguono con attenzione i servizi dedicati al contrasto dello spaccio e consumo di droghe sul territorio. In questi giorni, la Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio, nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti ha segnalato alla competente Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, due giovani marocchini, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. Stessa sorte è toccata ad una donna del posto, di 45 anni, che durante il controllo è stata trovata in possesso di una modica quantità di “crack” (sostanza stupefacente derivante dalla cocaina, da cui si ottengono con particolari processi chimici veri e propri cristalli che vengono poi riscaldati e fumati con apposite pipe).

Un arresto invece da parte dei Carabinieri di Pedaso che su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma hanno fermato un pregiudicato 65enne, il quale deve scontare la pena di quasi 7 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel Lazio nell’anno 2022.

In Montegiorgio, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno proceduto invece alla segnalazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, nei confronti di un 25enne residente a Montegiorgio, controllato all’interno del parco pubblico Pincio e trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish ed un involucro in cellophane con all’interno altra modica quantità di hashish. In Porto Sant’Elpidio intanto i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito di specifico servizio finalizzato al contrasto delle attività illecite in materia di sostanze stupefacenti, hanno segnalato alla locale Prefettura un 36enne italiano residente a Porto Sant’Elpidio. L’uomo è stato controllato alla guida del proprio veicolo e trovato in possesso di uno spinello contenente hashish. La droga è stata sequestrata e la patente di guida è stata ritirata.

Anche ad Amandola, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno segnalato alla locale Prefettura un 36enne egiziano, domiciliato in quel centro. I militari durante il pattugliamento a piedi delle vie centrali di Amandola hanno sentito un intenso odore acre provenire dall’interno di un immobile, appurandone la provenienza. L’occupante dell’immobile, sottoposto a immediato controllo, ha consegnato spontaneamente 4 grammi di hashish. Sempre a Montegiorgio, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno segnalato alla locale Prefettura un giovane 17enne di Monte San Pietrangeli, poiché controllato a bordo di un quadriciclo leggero e trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish e in stato di alterazione alcolica. Operati il ritiro della patente di guida ed il fermo amministrativo del quadriciclo.

A Porto San Giorgio inoltre, i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai Carabinieri di Pedaso, durante un servizio di prevenzione hanno fermato un giovane trovato in possesso di esigui grammi di stupefacente. I militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, incontrando forte opposizione da parte dei parenti presenti in casa che hanno cercato di ostacolare in ogni modo l’operato dei Carabinieri: il giovane è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti e i componenti del nucleo familiare denunciati per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Questi episodi evidenziano la rilevante attività di prevenzione svolta dai Carabinieri, che con il controllo del territorio contribuiscono significativamente alla sicurezza. È però sempre fondamentale la collaborazione della cittadinanza nel segnalare tempestivamente situazioni sospette attraverso il numero di emergenza 112.