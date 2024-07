Droga, 50enne laziale arrestato a Porto Sant’Elpidio. Tre segnalati dai carabinieri di Porto San Giorgio

L'arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata che ha revocato all’uomo l’affidamento in prova presso una comunità del posto dove era affidato

FERMO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno intensificato l’attività di controllo del territorio effettuando diversi posti di blocco su strada, al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa e identificare eventuali soggetti di interesse operativo, con mirati servizi finalizzati a prevenire e reprimere condotte illecite in materia di consumo di sostanze stupefacenti. In particolare i Carabinieri di Porto San Giorgio nel corso del servizio coordinato hanno segnalato, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due pregiudicati italiani di 30 e 26 anni. I due, sono stati fermati dai Carabinieri mentre erano a bordo di un’autovettura; i militari, insospettiti dal comportamento nervoso dei giovani, hanno eseguito un’ispezione personale e veicolare, trovandoli in possesso di alcuni grammi di hashish, detenuti per uso personale. Ad entrambi è stata anche ritirata la patente. Stessa sorte per un pregiudicato marocchino di 34 anni. I militari di Porto San Giorgio sono intervenuti nella località di Marina Palmense per un litigio in corso: dopo aver proceduto a ristabilire la calma, i Carabinieri hanno identificato e controllato le persone coinvolte; il marocchino è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e pertanto denunciato.

I Carabinieri di Porto Sant’Elpidio infine hanno eseguito l’arresto di un 50enne laziale, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata che ha revocato all’uomo l’affidamento in prova presso una comunità del posto ove era affidato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a seguito delle sue continue violazioni delle regole comunitarie. L’uomo è stato tradotto nella casa circondariale di Fermo.

Affinché il territorio sia sempre più sicuro e libero dalla droga, tutti i cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei Comandi Stazione sul territorio.