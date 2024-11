San Benedetto in lutto, addio al volontario Roberto Ciabattoni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Croce Verde di San Benedetto del Tronto è in lutto per la scomparsa di Roberto Ciabattoni, figura amatissima e pilastro silenzioso dell’associazione. La sua era una presenza discreta ma preziosa, sempre pronto ad arrivare in sella alla sua bicicletta, con un semplice ‘ciao’ e il sorriso di chi è lì per fare del bene. Tra i ricordi condivisi, la dedizione di Roberto emerge in ogni dettaglio: era il primo a offrirsi per qualsiasi necessità, specialmente durante le partite della Sambenedettese, di cui era il più grande tifoso.

Il ricordo

Con un toccante messaggio, i colleghi e gli amici di Roberto lo ricordano con affetto: «Ciao Roby, oggi è un giorno davvero difficile per tutti noi. Te ne vai lasciando un vuoto immenso nella Croce Verde. Potremmo andare avanti per ore a raccontare chi eri, perché hai fatto tanto per tutti noi». Una scomparsa, quella di Ciabattoni, che ha lasciato nello sconforto tutti coloro che hanno condiviso con lui alcuni momenti e tutto il mondo del volontariato sambenedettese. Anche il sindaco rivierasco, Antonio Spazzafumo, a nome della giunta comunale, ha fatto le sue condoglianze alla famiglia di Roberto.