Porto Sant’Elpidio, in casa 130 grammi di cocaina: arrestato 54enne pregiudicato

L'uomo era stato notato nella zona di via Roma mentre cedeva dello stupefacente ad un cliente, dalla perquisizione a casa sono saltati fuori la droga, il materiale per il confezionamento, soldi e appunti sull'attività di spaccio

FERMO – I militari del Comando Provinciale di Fermo proseguono con attenzione i servizi dedicati al contrasto dello spaccio e consumo di droghe sul territorio.

Nei giorni scorsi all’esito di un servizio specifico i militari della Stazione Carabinieri di Porto Sant’ Elpidio hanno eseguito un arresto in flagranza di reato per detenzione stupefacente ai fini di spaccio, sequestrando ben 130 grammi di cocaina. In particolare i militari, nell’ambito del costante controllo del territorio hanno individuato e monitorato un’attività sospetta di spaccio nella zona di Via Roma in quel centro, sorprendendo un pregiudicato italiano di 54 anni, residente a Porto Sant’ Elpidio. Nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, il pregiudicato è stato notato dai militari (i quali si erano appostati con un dispositivo utile a individuare tutti i movimenti della zona) mentre stava cedendo un involucro al conducente di un’utilitaria, poi identificato in un residente del luogo, italiano. Immediatamente i militari sono intervenuti bloccando i due. I successivi controlli hanno così permesso di recuperare una dose di cocaina appena acquistata (l’acquirente pertanto è stato segnalato all’ autorità amministrativa con contestuale ritiro della patente di guida) nonché perquisire lo spacciatore, anche presso il suo domicilio, dove sono stati rinvenuti ulteriori 10 involucri in cellophane contenenti cocaina del peso complessivo di 70 grammi; 96 dosi di cocaina del peso totale di 60 grammi; un bilancino di precisione; un 1 grinder con tracce di cocaina; vario materiale utile al confezionamento delle dosi; appunti pertinenti l’attività di spaccio; la somma contante di circa 10mila euro in banconote di vario taglio, frutto dell’attività delittuosa. L’ uomo arrestato è stato tradotto presso il carcere di Fermo a disposizione dell’autorità Giudiziaria.

Sempre nei giorni scorsi la Stazione Carabinieri di Montegiorgio ha proceduto alla segnalazione alla competente autorità amministrativa, nei confronti di un 31enne italiano di Magliano di Tenna, sorpreso mentre era in sosta all’interno della propria autovettura intento a consumare una sigaretta artigianale contenente marijuana. Per lui patente di guida ritirata e sostanza stupefacente posta in sequestro.

Intanto a Porto San Giorgio, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa, per uso personale un 32enne marocchino, residente a Falerone, poiché è stato trovato in possesso di una dose di eroina.

A Porto Sant’Elpidio invece i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno segnalato alla per uso personale di sostanze stupefacenti, due cittadini italiani di anni 51 e 28, entrambi residenti in quel comune, trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Ancora a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri della locale Stazione hanno controllato in via Friuli un 29enne egiziano, trovato in possesso di un involucro di cellophane e una sigaretta artigianale contenenti alcuni grammi di hashish.

A Montegranaro, i militari della Stazione Carabinieri, hanno segnalato per uso personale ex art. 75 D.P.R. 309/90, un 30enne macedone di Tolentino, poiché trovato in possesso di hashish.

Questi episodi evidenziano la rilevante attività di prevenzione svolta dai Carabinieri, che con il controllo del territorio contribuiscono significativamente alla sicurezza. È però sempre fondamentale la collaborazione della cittadinanza nel segnalare tempestivamente situazioni sospette attraverso il numero di emergenza 112.