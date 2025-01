Fermo, controlli anti droga dei carabinieri: in nove segnalati per uso di stupefacenti

Raffica di segnalazioni in tutta la provincia per uso personale di stupefacenti

FERMO – I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Fermo proseguono con attenzione i servizi dedicati al contrasto dello spaccio e consumo di droghe sul territorio.

In questi giorni, i militari della Stazione Carabinieri di Sant’Elpidio a Mare, nell’ambito di specifico servizio finalizzato al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa (ex art. 75 D.P.R. 309/90) un 20enne italiano residente in quel Comune. Lo stesso è stato controllato in Frazione Castellano e trovato in possesso di 1,30 grammi di hashish, detenuti per uso personale.

In Montegiorgio, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a quelli della Sezione Radiomobile sempre di Montegiorgio, hanno proceduto alla segnalazione amministrativa, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, nei confronti di un 23enne italiano, residente in quel Comune. Il medesimo è stato controllato nel parco pubblico sito in località Castagneto e sottoposto a perquisizione personale, attività che ha permesso di rinvenire in suo possesso un grammo di hashish.

Ancora i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Montegiorgio, hanno segnalato alla Prefettura di Fermo, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, un 36enne italiano, residente a Porto Sant’Elpidio. Durante l’esecuzione di un controllo della circolazione stradale, eseguito in località Piane di quel Comune, lungo la S.S. 210 Faleriense, l’uomo è stato controllato mentre viaggiava in qualità di passeggero a bordo di un’autovettura Peugeot 3008, di proprietà di una società di noleggio e condotta da un 42enne italiano di Monte Urano. Entrambi gli occupanti del veicolo sono stati sottoposti a perquisizione personale, con esito positivo esclusivamente a carico del passeggero, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish, del peso di un grammo.

In Fermo, i militari della Stazione Carabinieri di Monte Urano, nell’ambito di specifico servizio finalizzato al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti, eseguito in orario notturno, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa, per uso personale ex art. 75 DPR 309/90, un 20enne italiano di Fermo, poiché controllato in via degli Alberelli di Fermo, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina.

In Monte Urano, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito di analogo specifico servizio finalizzato al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa, per uso personale ex art. 75 DPR 309/90, un 23enne algerino, residente a Fermo. Lo stesso, è stato controllato dagli operanti in strada Faleriense alla guida di un’autovettura Fiat Punto e trovato in possesso di gr. 1 di hashish.

Ancora i militari della Stazione Carabinieri di Monte Urano, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa, un 19enne residente in quel Comune. Il giovane, è stato controllato dagli operanti in quella via Urbino e trovato in possesso di uno spinello confezionato ed un involucro in cellophane contenenti complessivamente due grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, detenuta per uso personale.

I Carabinieri della Sezione Operativa di Fermo, nell’ambito di specifico servizio finalizzato al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa, per uso personale di sostanze stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90, una donna 38enne residente a Siniscola (NU), di fatto senza fissa dimora. La medesima, all’esito del controllo eseguito in via Cavour di Porto Sant’Elpidio, è stata trovata in possesso di un grammo di cocaina detenuta per uso personale.

In Porto San Giorgio, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito di specifico servizio finalizzato al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa, per uso personale di sostanze stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90, un 43enne residente in quel Comune, poiché all’esito del controllo eseguito in quella via Verdi, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente un grammo di cocaina, detenuta per uso personale.

Ancora i militari della Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio, nell’ambito di specifico servizio finalizzato al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa per uso personale ex art. 75 DPR 309/90, un 20enne di Monte Urano, controllato sul lungomare fermano e sorpreso con uno spinello parzialmente consumato contenente tabacco e frammenti di hashish e un 24enne di Cupra Marittima, controllato in p.zza Manzoni di Porto San Giorgio e sorpreso con un grammo di marijuana.

Questi episodi evidenziano la rilevante attività di prevenzione svolta dai Carabinieri, che con il controllo del territorio contribuiscono significativamente alla sicurezza ed al contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti. È però sempre fondamentale la collaborazione della cittadinanza nel segnalare tempestivamente situazioni sospette attraverso il numero di emergenza 112.