Ascoli Piceno, vendita di 20 immobili di proprietà comunale: il 5 novembre c’è l’asta pubblica

ASCOLI PICENO – Un’asta pubblica per la vendita di venti immobili di proprietà comunale: il 5 novembre, con inizio alle ore 9 presso l’Ufficio Gare di Palazzo Arengo, si procederà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta.

Nell’elenco dei beni figurano il negozio “ex Bracchetti”, l’appartamento “ex Laudi”, l’ex scuola Pianaccerro, il fabbricato “ex Nomadi”, un’area a Poggio di Bretta, un relitto stradale a Marino del Tronto, il fabbricato “ex Di Pancrazio”, il fabbricato “ex Casa Galanti”, il fabbricato “Publiodeon ex Gil”, un terreno agricolo in località Valle Chifenti, una porzione ex strada Piceno Aprutina, un’area a Villa Sant’Antonio, un frustolo di terreno nel Comune di Appignano, l’edificio “ex Ama Aquilone”, l’edificio ex Mascetti, due terreni in località Valle Chifenti, due relitti ex strada Piceno Aprutina, un fabbricato ex colonia marina maschile dell’orfanotrofio Cantalamessa.

«L’obiettivo – hanno dichiarato il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore al patrimonio Gianni Silvestri – è far sì che parte del patrimonio immobiliare comunale possa essere utilizzato per ricavare somme che poi potranno essere utilizzate secondo le esigenze dell’Amministrazione e della cittadinanza. Vogliamo valorizzare questi immobili attraverso la loro vendita, che permetterebbe all’Amministrazione di recuperare somme importanti e agli acquirenti di acquisire beni di cui possono aver bisogno». Per poter partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la documentazione. Il plico dovrà recare sul frontespizio, oltre al nome e alla ragione sociale del concorrente, la dicitura “Offerta per asta pubblica del giorno 5 novembre 2024” e pervenire improrogabilmente al Comune di Ascoli Piceno entro le ore 12.00 del giorno 4 novembre 2024.

Le schede tecniche dei beni possono essere visionate presso il Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio, previo appuntamento telefonico ai numeri 0736/298403 o 320/4395404.

Per tutte le altre informazioni consultare la pagina del sito https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24764