Ascoli, elezioni comunali: alle urne anche i due candidati a sindaco

ASCOLI – Ultime ore, anche nel Piceno, per recarsi alle urne in questa tornata elettorale che è valida sia per le amministrative che per le Europee. C’è tempo, infatti, fino alle 23 di questa sera (domenica 9 giugno) per esprimere le proprie preferenze. Nel frattempo, a tenere banco sono i dati relativi all’affluenza. Alle 12 di oggi, per le comunali, nella provincia di Ascoli, ha votato il 35,16 per cento degli aventi diritto. Oltre al capoluogo, nel Piceno, sono 21 i Comuni chiamati a rinnovare i rispettivi consigli e ad eleggere i sindaci.

Il punto

Ad Ascoli, come noto, è sfida a due tra Marco Fioravanti, espressione del centrodestra, ed Emidio Nardini, candidato della coalizione di centrosinistra. Entrambi gli aspiranti alla carica di primo cittadino si sono recati alle urne nel pomeriggio di ieri (sabato 8 giugno). Fioravanti è sostenuto da nove liste, mentre Nardini da cinque. Anche ad Ascoli, ovviamente, lo spoglio per le comunali comincerà nel pomeriggio di lunedì alle 14. Intanto, a proposito degli elettori, nei dati riferiti alla provincia ascolana spicca il fatto che la maggioranza di essi è donna: quasi 93mila aventi diritto sono infatti di sesso femminile, mentre ‘soli’ 88mila sono gli uomini. Nella provincia di Ascoli, per quanto concerne le amministrative, si vota anche a Carassai, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cupra Marittima, Folignano, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell’Aso, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli e Venarotta.