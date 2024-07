TeenformAzione è pronta: giovani anconetani in missione in Marocco

ANCONA – Partiranno a fine novembre per andare in Marocco, anche con una troupe, per consegnare il denaro raccolto in favore di chi aiuta migranti e terremotati e per realizzare filmati e interviste che serviranno a produrre un reportage. Un aiuto concreto, una testimonianza dal vivo, da raccontare con obiettività al proprio ritorno: sono i ragazzi di Teenformo.it, associazione anconetana di giovanissimi che lavora per l’informazione e la solidarietà. Il progetto nasce ad Ancona, in via del Conero 32, grazie a quest’associazione che dal 2019 raccoglie e unisce giovani dai 14 ai 22 anni che ha l’obiettivo di informare i più giovani, per diventare cittadini responsabili, attivi e consapevoli. Le donazioni che saranno portare in Marocco serviranno ad acquistare forni per la produzione del pane, fonte di lavoro e sostentamento per le popolazioni terremotate, in collaborazione con la Caritas di Marrakech, per acquistare cibo, vestiti e medicinali per i migranti accolti e assistiti lungo il loro percorso, e per sostenere le spese per la realizzazione del reportage giornalistico, tramite donazioni sul conto corrente, che sarà montato al ritorno ad Ancona.

I giovani in azione ad Ancona I giovani di Teenformo.it

Stamattina nella sede dell’Ordine dei giornalisti delle Marche ad Ancona la presentazione del progetto che nei prossimi mesi terrà impegnata l’associazione giovanile di volontariato anconetana per preparare nei dettagli quest’operazione che porterà, poi, una dozzina di ragazzi in Marocco a fine novembre. L’idea è nata dopo una diretta che i ragazzi hanno fatto lo scorso dicembre per parlare di esperienze di pacifica e costruttiva convivenza tra culture, etnie e religioni diverse, cui ha partecipato, in collegamento da Rabat, il padre scalabriniano Renato Zilio che, ai margini dell’incontro, ha invitato i ragazzi ad andare di persona a verificare come le comunità cristiane vivono in armonia con quelle musulmane e aiutano i migranti che passano per quella rotta. Da allora è cominciato un lavoro di organizzazione che ha già portato un’avanguardia del gruppo in Marocco per la preparazione del viaggio e per prendere contatti. Lo scorso maggio è stata realizzata una nuova diretta per approfondire la conoscenza della situazione marocchina, stavolta da Marrakech, con padre Manuel Corullon Fernandez.

Quindi, finalmente, TeenformAzione è stato definito e i ragazzi saranno operativi nella missione Marocco dal 28 novembre al 7 dicembre. Per sostenere l’iniziativa si può versare sul conto corrente di Teenformo.it, tutte le info su www.teenformo.it. Stamattina la presentazione del progetto cui hanno partecipato, oltre ai ragazzi di TeenformAzione Missione Marocco e al coordinatore Paolo Petrucci, che è anche direttore della testata giornalistica Teenformo, il presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, Franco Elisei, il cronista e scrittore Pierfrancesco Curzi, Giorgio Passerini, docente di fisica e tecnica ambientale all’Università Politecnica delle Marche, e tramite videomessaggio il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat.