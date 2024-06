Pallanuoto, Cosma Vela Ancona: ultima chiamata per la serie A1

ANCONA – È la bella che vale la serie A1 e le pallanuotiste della Cosma Vela Ancona la giocheranno domenica, 2 giugno, alle 15.30 alla piscina di Romano di Lombardia contro la Rari Nantes Orobica. La serie è sull’1-1, le doriche hanno vinto due settimane fa in Lombardia 12-7, ma hanno perso una settimana fa a Senigallia 9-10, una partita stregata, in cui le ragazze di coach Milko Pace non solo non hanno replicato quanto mostrato una settimana prima, ma hanno proprio bucato la partita, consentendo alle avversarie di realizzare sei reti solo nel secondo tempo, e poi quella decisiva nel quarto. Peccato, ma adesso c’è la bella e una serie A1 che le cosmiche devono andarsi a conquistare in trasferta, consapevoli della loro forza e memori di gara2 ma anche dello scorso anno, quando persero in gara3 contro la Locatelli di Genova poi promossa in serie A1. Il tifo, però, a differenza di quanto accaduto la scorsa settimana a Senigallia, sarà tutto dalla parte delle bergamasche, ma le doriche vogliono la serie A1 e, come dice coach Pace, ci si allena per queste partite, non certo per quelle che finiscono con più di dieci gol di scarto.

«Domenica scorsa pur non avendo fatto una prestazione delle nostre ce la siamo giocata alla pari con l’Orobica – spiega il tecnico anconetano –. Dunque voglio partire da questo presupposto e sono convinto che domenica faremo una prestazione migliore di quella di domenica scorsa. Come ho detto alle ragazze, tutto dipenderà da noi, dalla tranquillità, dalla serenità che metteremo in acqua, evitando la frenesia di domenica scorsa. Allora avremo buone possibilità di centrare il risultato. Spero che domenica scorsa abbiamo imparato qualcosa e che ci sia servito da lezione. Dobbiamo andare in Lombardia con il sorriso e con la consapevolezza di quello che sappiamo fare. Ci si allena per queste partite». L’altra finale per la serie A1 è giunta anch’essa a gara3 e vedrà opposte, sempre domenica, le ragazze del Volturno di Santa Maria Capua Vetere alle romane della Lazio Nuoto. Le due vincenti salgono in serie A1 e la Cosma Vela Ancona vuole essere una delle due.