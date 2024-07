Osimo, schianto a San Biagio: motociclista ferito

OSIMO – Mattinata di incidenti quella odierna (19 luglio). Attorno alle 9.30 un motociclista di 57 anni è rimasto ferito gravemente mentre percorreva via D’Ancona a San Biagio di Osimo. Si è scontrato contro un’auto all’altezza del distributore di benzina. Poi è finito addosso a un palo. Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco, l’eliambulanza atterrata lì accanto, l’automedica di Osimo e la Croce gialla di Camerano. Ancora in corso di accertamento le cause dello schianto. L’uomo è rimasto sempre cosciente durante il trasporto all’ospedale di Torrette. La strada è rimasta chiusa.

La comunicazione dell’Anas

L’Anas comunica: «A causa di un incidente tra un’autovettura ed una moto, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 361 “Septempedana” al km 3,100, in località San Biagio. Nel sinistro il motociclista è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800841148».

L’altro incidente

I soccorritori si sono poi portati in via delle Industria all’incrocio con la statale 16 alla Stazione per un altro incidente. Due auto si sono scontrate. Le fasi di soccorso sono appena iniziate. Chiusa la strada nel tratto verso San Rocchetto di Castelfidardo.