Camerano, Mobitaly alla prestigiosa fiera BDNY di New York

CAMERANO – Mobitaly, società cooperativa di Camerano che produce mobili (cucine e arredamento) in serie e su misura, continua a riscuotere un grande successo sul mercato statunitense, in special modo a New York, con nuovi grandi lavori che ha acquisito e sarà protagonista il 10 e l’11 novembre prossimi della fiera Boutique Design New York che si terrà al Jacob K. Javits Center di New York. Lo stand Mobitaly sarà il n. 139.

«MobItaly – afferma Federico Frontalini, presidente della cooperativa – mette a disposizione di aziende, designers e architetti tutte le competenze acquisite in anni di esperienza nel settore al fine di accompagnare il cliente durante tutto il percorso che va dalla progettazione all’installazione. Qualità artigianale a prezzi industriali, prodotti realizzati con cura “sartoriale” per vestire gli ambienti di unicità e vero comfort».

Boutique Design New York è la principale fiera e conferenza per il settore dell’ospitalità boutique e dello stile di vita, nell’edizione del 2023 ha riunito quasi 15.000 designer, architetti, dirigenti di marchi, albergatori, sviluppatori, acquirenti, produttori e altri professionisti per sperimentare nuovi prodotti, conversazioni coinvolgenti ed eventi di networking strategico.

Mobitaly vanta già una grande esperienza di lavori portati a termine negli Stati Uniti, come ad esempio a Miami per la realizzazione della suite dell’Hotel Hard Rock Cafè, il New Jersey Academy Project nel New Jersey con la progettazione e realizzazione dell’arredamento completo di tutti gli ambienti di 122 appartamenti, E ancora la realizzazione dell’arredamento in 20 appartamenti nel 72nd Street Project a New York, il progetto residenziale di lusso di una Villa a Houston nel Texas ed infine quest’anno dell’arredamento delle camere a cinque stelle del The Mercer Hotel di New York.

Il settore del Contact sta crescendo considerevolmente per l’azienda in questi ultimi anni, coprendo circa il 50% del fatturato, e con gli ultimi progetti come l’Hotel Continentale di Trieste Mobitaly si è proposta come contract principale e gestore unico del progetto.

L’azienda

Mobitaly soc.coop è una azienda nata nel dicembre del 2014, dall’incontro di giovani progettisti, falegnami ed artigiani desiderosi di dare una nuova vita al mobile italiano. Usciti da un’importante azienda del settore che nel 2014 era stata costretta a chiudere, questi sedici coraggiosi ex dipendenti hanno deciso di costituire una nuova impresa.

Tra le cucine Mobitaly anche la linea Mocaki, il cui nome deriva dall’acronimo Modular Cat kitchen. Si tratta infatti di una cucina pensata per chi ama i gatti. La cucina ha suscitato subito molta curiosità anche negli Stati Uniti, dove sono numerosi gli amanti dei gatti. Grazie al design innovativo è stata selezionata anche per la fiction Rai “E’ arrivata la felicità 2″.