Ancona, schianto da paura davanti al Savoia Benincasa. Porsche finisce contro un muro: due feriti – FOTO

ANCONA – Pauroso schianto nel pomeriggio di oggi (9 novembre) in via Vecchini, all’altezza del Savoia Benincasa. Una Porsche Cayenne nera, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro il muretto all’angolo con via Palestro. Il bolide si è schiantato vicino il passaggio al livello del Provveditorato regionale per le Opere Pubbliche.

Stando a quanto trapela, la Cayenne avrebbe sterzato all’ultimo, per evitare l’impatto con una Panda grigia, che ha riportato danni lungo la fiancata destra. La Porsche, invece, è andata quasi completamente distrutta, accartocciata su sé stessa. Gli occupanti, un 50enne e il figlio piccolo, sono stati portati in ospedale, ma non verserebbero in gravi condizioni.

A soccorrere i due sono stati i volontari della Croce Gialla di Ancona, accorsi sul posto insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco, che intervengono come da prassi in questi casi. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, mentre il figlio (13 anni) è andato al Salesi di via Corridoni.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico anche perché quel tratto di strada è solitamente molto trafficato. Non solo ci sono le scuole – ed è andata bene che l’impatto è avvenuto una volta usciti tutti gli alunni del Savoia Benincasa – ma anche perché via Vecchini è uno dei punti cruciali, un’arteria fra le più importanti per il centro cittadino, dato che su di essa convergono i veicoli che provengono da via Palestro, via Giannelli, via Montebello e via San Martino.

E proprio in via San Martino, giovedì scorso, c’era stato un altro terribile schianto: una vettura avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra tagliando la strada ad uno scooter condotto da un 30enne, che era finito contro un palo. La donna alla guida dell’auto si era dapprima allontanata, per poi fare ritorno sul luogo del sinistro. Il ferito (miracolato) era stato portato a Torrette.