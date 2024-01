Serie D, tutto pronto per il derby: oggi l’anticipo Alma Fano – Samb

Anticipo di serie D in programma oggi pomeriggio (ore 14.30) con il derby tra Alma Fano e Sambenedettese allo stadio Mancini di Fano. Tifoserie in fermento per una gara da sempre sentita, tra due squadre che fino a poco tempo fa si affrontavano in serie C. Esauriti in poco tempo i 500 biglietti messi a disposizione dei tifosi ospiti, il massimo consentito dalla Questura. Il presidente della Samb Vittorio Massi, con un comunicato ufficiale, “ha invitato tutti coloro rimasti senza biglietto a non recarsi allo stadio, onde evitare qualsiasi sanzione per motivi di ordine pubblico, a carico della società e dei tifosi stessi”. Ci sarà comunque la possibilità di vedere la partita in diretta streaming sul sito della società fanese, al prezzo di 7,90 euro.

Presenti questa volta anche i tifosi dell’Alma Fano, che tornano sugli spalti del Mancini dopo la protesta nel precedente derby contro il Fossombrone. La società fanese ha indetto nuovamente la Giornata Granata, in cui non sono validi gli abbonamenti e gli accrediti, ma stavolta i prezzi d’ingresso sono stati rivisti al ribasso (10 euro per la curva e settore ospiti, 18 euro per la tribuna laterale, 25 per la tribuna centrale).

Una partita che mette in palio punti pesanti: la Samb ha bisogno della vittoria per raggiungere la vetta della classifica e mettere così pressione al Campobasso, l’Alma deve tirarsi fuori dalla zona play-out senza farsi condizionare dai noti problemi societari. Mister Lauro potrebbe riproporre la formazione che ha battuto l’Avezzano domenica scorsa, mister Cornacchini deve fare a meno degli infortunati Guerrieri e Tomassini, ma recupera Coulibaly in attacco.

Domani le altre gare del girone. Alle 15 si gioca Vigor Senigallia – Chieti, sfida chiave per la zona play-off. Dopo il passo falso di Piedimonte Matese, la formazione di mister Aldo Clementi cerca riscatto contro una delle favorite alla vittoria del campionato, attardata però in classifica a -2 dalla Vigor.

Il Fossombrone torna tra le mura amiche per affrontare il Real Monterotondo (ore 14.30), già sconfitto all’andata nell’unico precedente tra le due formazioni. Per la squadra di mister Fucili è importante ritrovare gol e vittoria, che manca dal derby casalingo contro la Vigor Senigallia dello scorso novembre. Da allora sono arrivati ben cinque pareggi a occhiali e una sconfitta, ma ci sarà anche da giocare la gara contro il Vastogirardi (rinviata per neve), con il recupero fissato per domenica 11 febbraio quando il campionato sarà fermo per la sosta.

Importante match salvezza per l’Atletico Ascoli, impegnato in casa (ore 14.30) contro il Matese, fanalino di coda del girone ma rinvigorito dal successo casalingo contro la Vigor Senigallia. I ragazzi di Seccardini si esaltano contro le big del torneo, ma fanno fatica negli scontri diretti contro le “piccole”. Domani l’occasione giusta per cambiare il trend.