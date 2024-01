Acque agitate nel derby tra Alma Fano e Fossombrone, in programma domani 14 gennaio alle ore 14.30 allo stadio Mancini. Dopo lo 0-3 a tavolino del match di andata, questa volta le polemiche riguardano i prezzi alle stelle dei biglietti: entrare in curva costerà 20 euro (sia agli ospiti che alla tifoseria di casa), la tribuna laterale 22 e quella centrale 27 (oltre a 1 euro e 50 di prevendita). Inoltre non saranno validi gli accrediti né gli abbonamenti. L’Alma Fano ha indetto la Giornata Granata, optando anche per un aumento dei tagliandi d’ingresso, ma la decisione non è piaciuta alle tifoserie organizzate di entrambe le squadre, che si uniranno nella protesta scegliendo di restare fuori dallo stadio per tutto l’arco della partita. Molto dura in particolare la presa di posizione degli ultras granata (Club Forza Alma, Panthers Fano, Ultras Fano), che aggrava i rapporti già tesi con il presidente Russo. Di seguito il testo integrale del comunicato diffuso dalla tifoseria.



“Preso atto del PREZZO di curva a 20 euro per la gara prevista domenica al “Mancini” contro il Fossombrone – scrivono in un comunicato – essendo in questo atto chiara per l’ennesima volta la volontà di prendere in giro la piazza fanese da parte di un Presidente che non ci avrà mai dalla sua parte, e che continueremo a contestare finché purtroppo sarà seduto in quella sedia, comunichiamo che a quella partita NOI all’interno dello Stadio non ci saremo e faremo sentire dall’esterno della nostra curva il sostegno ai ragazzi in campo (certi che vogliano regalarci l’ennesima maglia sudata verso la tribolata salvezza) e il nostro disappunto verso questa società nonché verso l’amministrazione comunale che la sta supportando (quanto accaduto durante il periodo delle feste natalizie riguardo “il Campo dei Militari” non ci è affatto piaciuto). Siamo certi che il popolo granata segua la nostra linea e non entri allo stadio Mancini domenica 14 gennaio 2024, ma rimanga all’esterno del settore a sostenere la squadra. Cogliamo l’occasione di queste poche righe per chiedere all’amministrazione comunale stessa quanto ha ancora intenzione di aiutare questo non gradito personaggio. Orgogliosi di essere fanesi: mai con questa società! RUSSO VATTENE”.



Tornando al calcio giocato, il derby tra Fano e Fossombrone mette in palio punti salvezza fondamentali soprattutto per la squadra di Cornacchini, che deve uscire dalla zona play-out, ma sarà importante anche per i biancoazzurri se vogliono restare ancorati all’attuale zona di confort di metà classifica.

Importante scontro salvezza anche per l’Atletico Ascoli impegnato in casa contro il Termoli, penultimo in classifica. All’andata (a porte chiuse) prevalsero i molisani per 1-0, ma i bianconeri cercano i primi punti del 2024 dopo il rinvio della gara di Chieti di domenica scorsa (recupero fissato per mercoledì 17 gennaio ore 14:30). Nelle zone alte della classifica la Samb sarà di scena a Tivoli in cerca di una vittoria in trasferta che manda dal 28 ottobre (2-0 di Monterotondo). La squadra di Lauro ha ritrovato entusiasmo dopo il 4-1 contro il Sora e può contare sul nuovo rinforzo Fabbrini, che però potrebbe partire dalla panchina.

Impegno casalingo per la Vigor Senigallia che ospita il S.N Notaresco (inizio ore 15). Match ostico per la squadra di mister Clementi, alle prese ancora con diverse assenze (Bartolini, Bucari, Denis Pesaresi e Kerjota squalificato), ma col morale a mille dopo quattro vittorie consecutive in campionato.