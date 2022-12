Serie A, da un’isola all’altra: l’Italservice Pesaro fa visita alla Monastir

Dopo il pareggio strappato in casa della Meta Catania, i biancorossi muovono verso la Sardegna dove affrontano l'ambiziosa matricola

PESARO – Sali, scendi, risali e riscendi: l’Italservice Pesaro vive in aereo. Dopo il pareggio (stretto) strappato in casa della Meta Catania, i biancorossi muovono verso la Sardegna dove affrontano la 360GG Monastir, ambiziosa matricola della Serie A.

La gara è valida per la decima giornata di regular season, si gioca sabato 3 dicembre alle ore 15,15. La location corrisponde al PalaDante di Sestu ed è possibile gustarsi il match in diretta streaming sulla piattaforma online futsaltv.it. Mister Fulvio Colini può contare anche su Davide Putano, estremo difensore esperto che ha vinto tutto nel nostro paese e annunciato come colpo di mercato nelle scorse ore dalla società di patron Lorenzo Pizza.

Quello di sabato è l’ultimo appuntamento che separa l’Italservice dalla finalissima di Supercoppa contro l’Olimpus Roma che verrà disputata sabato 10 dicembre, al PalaCesaroni di Genzano con start fissato alle ore 21 in diretta Sky Sport.