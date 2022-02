Eccellenza, riecco la Sangiustese: big match con la Vigor. Fabriano Cerreto e Sant’Elpidio si giocano tanto

ANCONA – Il campionato di Eccellenza Marche si affaccia sulla seconda giornata del girone di ritorno. Domenica – 13 febbraio -, tutte le squadre scendono in campo alle ore 15, eccetto l’Atletico Ascoli che gode del turno di riposo imposto dal calendario.

Il match di cartello è quello tra Sangiustese e Vigor Senigallia. I sangiustesi non scendono in campo da dicembre, quando erano una delle formazioni più in forma del torneo. La capolista senigalliese invece è chiamata all’ennesima grande prestazione per difendere il gap di vantaggio sul Fossombrone che ammonta a 6 lunghezze.

I metaurensi fanno visita all’Urbino, club in netta ripresa e a caccia di punti preziosi per scappare dalla zona playout. Un obiettivo che coincide con quello del Fabriano Cerreto, alla ricerca del quinto successo consecutivo e che ospita il Porto Sant’Elpidio. Capitan Lispi ha caricato l’ambiente in settimana.

Fari puntati anche su Marina-Valdichienti Ponte, con i biancoazzurri che non esultano da metà ottobre. Come il Grottammare, ospite della Biagio Nazzaro. Completano il programma gare: Azzurra Colli-Montefano, Atletico Gallo-Urbania e Jesina-San Marco Servigliano.