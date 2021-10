Giù la Tampon tax, Non Una di Meno: «Non era più possibile pagare una scatola di assorbenti al pari di un tartufo»

Verrà inserito in manovra l'abbassamento dal 22 al 10% dell'Iva sugli assorbenti femminili. Una vittoria per i movimenti che tanto si erano spesi per questo risultato. Tra questi Non Una di Meno Transterritoriale Marche

