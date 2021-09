World Athletics Continental Tour Gold: Tamberi ha vinto ancora

ANCONA – A Rovereto era sembrato più in difficoltà, colpa anche della stanchezza che si porta dietro da mesi intensissimi. Ieri (5 settembre), Gianmarco Tamberi nel meeting di Chorzow in Polonia, ha saputo stupire ancora. In che modo? Chiaramente vincendo.

Al World Athletics Continental Tour Gold non sarà stato come Tokyo e non avrà toccato i 2.37 dei giochi e del personale di 2.39, ma 2.30 li ha conquistati eccome. Misura che gli è servita per arrivare primo. Gimbo aveva cominciato benissimo la gara infilando le prime cinque misure (2.10, 2.15, 2.20, 2.24 e 2.27). Hanno provato a contrastarlo ottimi avversari come l’americano Darryl Sullivan, l’ucraino Bohdan Bondarenko, il polacco Norbert Kobielski e il russo Ilya Ivanyuk. A 2.27 si sono fermati Sullivan, Kobielski e Bondarenko (che prova solo due salti prima di ritirarsi). Ottenuto il primo posto, l’azzurro fallisce il primo tentativo a 234 e va a 2.36, dove sbaglia però gli altri due salti. È comunque un altro e nuovo successo di una stagione meravigliosa.