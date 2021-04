Windsurf, Speciale vende cara la pelle ma vede sfumare le Olimpiadi

Nonostante un buonissimo mondiale disputato la giovane campionessa anconetana non è riuscita a centrare la qualificazione per Tokyo per via del decimo posto. In Giappone per l'Italia andrà la Maggetti

CADICE – Niente da fare per la campionessa anconetana di Windsurf RS:X Giorgia Speciale che, nonostante un ottimo campionato del Mondo di categoria a Cadice, ha visto sfumare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 a causa del tempo registrato che le è valso solo la decima piazza. A nulla è servito il terzo posto raggiunto nella medal race che non le ha permesso di superare in classifica l’altra azzurra Maggetti vincitrice, tra l’altro, dell’ultima prova.

La Speciale vede sfumare la qualificazione per Tokyo

Tracciando una sorta di bilancio, non è ovviamente tutto da buttare. La Speciale dalla sua ha sicuramente la giovane età e da ventenne essersi piazzata alle spalle di atlete esperte e navigate come Maggetti e Wilson è sicuramente un’ottima base da cui ripartire. Per la cronaca il titolo mondiale se lo è aggiudicata Lilian De Geus precedendo la Spychakov e la Picon. Quello che non è mancato è stato senza dubbio lo spettacolo che ha reso la manifestazione incerta nell’ottica “podio” fino all’ultimo istante.

A Tokyo andrà quindi Maggetti, sesta in classifica generale, e per via del regolamento che attribuisce un solo posto all’Italia, Speciale sarà costretta a rinunciare.