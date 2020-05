Windsurf, Giorgia Speciale riprende ad allenarsi nella sua Ancona

La campionessa anconetans è tornata in acqua nella sua città dopo il lungo stop a causa del Coronavirus. L'annuncio è arrivato con un video pubblicato nella sua pagina Facebook

ANCONA- Con l’inizio della fase 2 è stato possibile riprendere gli allenamenti di tutti gli atleti individuali con interesse nazionale. Dopo Gianmarco Tamberi, Ancona ha visto riattivarsi anche la campionessa di windsurf Giorgia Speciale. La giovane dorica, attraverso un video social si è rimessa sulla tavola e ha ripreso a governare le onde. Il Conero sullo sfondo e diverse sue prodezze che lasciano ben sperare per il suo futuro e per quello del windsurf italiano. All’inizio del video la stessa Speciale ha pronunciato alcune parole che valgono tanto, soprattutto in relazione al difficile momento che tutto il mondo sta passando a causa del Coronavirus:

«Mi mancava troppo uscire in acqua, poi qui ad Ancona nella mia città è tutto fantastico». Il video risale a ieri (domenica 10 maggio) con il cielo sereno che ha accompagnato la domenica anconetana. In tanti hanno ripreso il video, pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook della Speciale, condividendolo sulle proprie bacheche. Che sia un nuovo inizio, proprio da Ancona. Per conquistare ancora una volta tutti a bordo di una tavola.