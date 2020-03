Giorgia Speciale: «Restate a casa, è una cosa fondamentale»

ANCONA- Anche la campionessa di windsurf Giorgia Speciale ha aderito alla campagna #Iorestoacasa del Comune di Ancona inviando un video messaggio a tutti i cittadini anconetani: «Ci troviamo in un’emergenza globale dove ognuno di noi deve fare la propria parte e seguire i consigli del Ministero della Salute – ha esordito la Speciale – Cerchiamo di rimanere a casa il più possibile ed evitare il contatto con più persone».

Nel videoselfie pubblicato nella pagina ufficiale Facebook del Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, la giovane olimpionica si è poi rivolta ai suoi coetanei: «Anche io sono giovane, mi piace uscire, andare al bar e stare all’aria aperta. Dobbiamo rimanere a casa ed evitare di uscire, può sembrare noioso ma è fondamentale». Poi qualche consiglio per trascorrere il tempo tra le mura domestiche:

«In casa ci sono moltissime cose da fare. Si può cucinare, ci si può allenare ed è utile anche inventare nuovi esercizi. Non buttiamoci giù, restiamo uniti per un futuro migliore e per superare questo problema».