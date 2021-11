Un weekend di riposo per la Halley Thunder Matelica

FABRIANO – In questo fine settimana la Halley Thunder Matelica (basket, serie A2 femminile) resterà… a guardare. Il match della quinta giornata in programma domani – sabato 6 novembre – a Savona è stato posticipato a mercoledì 8 dicembre (ore 16) sempre presso il palazzetto dello sport “Settimio Pagnini” della città ligure.

Lo spostamento è stato richiesto dalla Amatori Pallacanestro Savona e la Halley Thunder Matelica è andata incontro alle esigenze della società ligure.

«Non giocando in questo fine settimana approfittiamo per impostare innanzitutto un tipo di lavoro di mantenimento e potenziamento della condizione fisica – sono le parole di coach Orazio Cutugno della Halley Thunder. – Poi, nonostante la buona partita di sabato scorso, dobbiamo ovviamente puntare al miglioramento di alcuni aspetti del nostro gioco sia in attacco che in difesa».

La Halley Thunder Matelica tornerà in campo per la sesta giornata di campionato sabato 13 novembre, in casa al palasport di Cerreto d’Esi con la Giorgio Tesi Group di Ponte Buggianese (Pt).