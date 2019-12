Nef Osimo Volley, coach Masciarelli deluso dal ko interno con Lucera

OSIMO – Non ha chiuso l’anno nel migliore dei modi la Nef Osimo Volley. Con la sconfitta interna con il Lucera, 2-3 il risultato, i giallorossi hanno rallentato la loro marcia nel campionato di serie B evidenziando diversi passi indietro rispetto al passato.

Buona la conduzione iniziale, da rivedere la gestione della partita. Sicuramente, ad incidere negativamente, è stata l’assenza di Bruschi, ma va anche segnalata la prestazione positiva del classe 2002 Alessio Paolucci, tra i migliori dei suoi.

Tutti questi particolari non sono sfuggiti a coach Roberto Masciarelli: «Avevamo impostato bene la partita però non abbiamo avuto l’istinto da killer per chiudere la gara nel quarto set. È da un po’ di tempo che alterniamo ottimi set a set meno buoni nell’arco della partita, in cui sbagliamo anche alcuni fondamentali che poi ci portano a giocare punto a punto, situazione in cui andiamo in difficoltà».

Gli osimani lavoreranno con attenzione su queste cose e non solo per riprendere il cammino di alta classifica intrapreso soprattutto nella prima parte di stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA