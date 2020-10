Volley Young Osimo, Matassoli: «Movimento in crescita nonostante il momento»

OSIMO- Nonostante tutte le difficoltà legate al covid, all’attività giovanile, al nuovo Dpcm che limita le competizioni provinciali, il movimento volley osimano è in forte crescita. La conferma arriva dal direttore tecnico della Volley Young Osimo Valter Matassoli che ha commentato l’inizio attività della Volley Libertas Osimo e della stessa Volley Young, due società che hanno nei giovani la loro principale prerogativa:

«Abbiamo iniziato ovviamente con la massima attenzione per il discorso del covid-19 però siamo riusciti ad avere gruppi giovanili composti da 15 atleti, garantendo per ogni squadra due allenatori in maniera di favorire la crescita dei ragazzi nel migliore dei modi. Anche per quanto riguarda il minivolley siamo molto soddisfatti perchè abbiamo avuto molte adesioni, quindi il movimento è in crescita».

Ufficializzato anche lo staff tecnico della Volley Libertas Osimo con Roberto Prudenza alla guida di Serie D e Under19, Giovanni Polidori dell’Under 17, Francesco Petrella dell’Under15. Per quel che concerne la Volley Young Osimo U17-19-1°Divisione saranno guidate da Matteo Palmieri, U15 da Laura Capodaglio e Martina Saccomanno. Al Minivolley Matteo Palmieri, Giovanni Polidori, Ersilia Siano, Maria Cirillo e Marta Zandri.