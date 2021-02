Volley, il weekend sorride a Videx e MedStore

Prosegue il momento magico per la squadra di Macerata e la Grottazzolina in serie A3 Maschile. Fano battuta in trasferta. Le marchigiane di serie A2F hanno le avversarie della Poule

MACERATA – La conclusione del Girone Est e il primo dei 3 recuperi nel Girone Ovest di serie A2 Femminile hanno detto molto per il futuro delle marchigiane. Il successo per 3-1 di Cutrofiano per Soverato ha prodotto la classifica definitiva del Girone Est vinto dalla Megabox Vallefoglia

con 36 punti, tre più di Cutrofiano. Al 3’ posto un’ottima CBF Balducci Macerata a quota 29, quindi Soverato e San Giovanni in M. a quota 27.

Sono queste le qualificate alla Poule Promozione che affronteranno in gara di andata e ritorno le formazioni di Mondovì, Roma, Marsala, Pinerolo e Sassuolo. Infatti Pinerolo ha battuto Busto Arsizio che ha fallito quindi l’aggancio al Sassuolo.

Ora mercoledì – 24 febbraio – sempre Pinerolo affronterà Montale fanalino di coda. Basta un punto per certificare il 3’ posto. Poi domenica giocherà con Roma. Pertanto le avversarie designate dal calendario che nella prima giornata si troveranno ad affrontare le piemontesi e le laziali dovranno rinviare il match.

Alla squadre del Girone Est, quindi le marchigiane, sarà riconosciuto un bonus di punti per aver giocato due partite in meno.

In Coppa Italia la Megabox Vallefoglia attenderà la visita di Sassuolo, si gioca in gara unica, mentre la Balducci sarà in trasferta quasi sicuramente a Pinerolo. Si giocherà mercoledì 3 marzo.

Il weekend della serie A3 maschile è stato di festa nel Girone Bianco per la MedStore Macerata che ha battuto nettamente San Donà di Piave 3-0 confermandosi solitaria al 3’ posto dietro Motta di Livenza e Porto Viro e, nel Girone Blu, per la capolista solitaria Videx Grottazzolina che ha regolato la SMI Roma sempre 3-0 ma non senza apprensione.

Nulla da fare per la Vigilar Fano battuta 3-1 a Montecchio Maggiore sempre nella pancia del gruppo.