Volley, Videx MG Grottazzolina che succede?

GROTTAZZOLINA – Seconda sconfitta consecutiva in A3 Girone Blu per la Videx MG Grottazzolina che dopo la sconfitta a Galatina nella quale ha lasciato anche il primato in classifica, ha subito nel turno di Santo Stefano anche la sconfitta in terna, sempre per 3-0, per mano di Pineto.

L’occasione per il riscatto è presto servita perché Starace e compagni recupereranno il match della 3’ di andata contro Tuscania mercoledì 30 dicembre alle 19 ma il campanello d’allarme è suonato forte e chiaro in una squadra che finora era stata praticamente perfetta. Per altro la Maury’s allenata da Paolo Tofoli viene da 5 vittorie consecutive e a dicembre è stata praticamente perfetta.

Dall’altra parte del campo la squadra di Rosichini è in grande spolvero con una striscia aperta di sei successi consecutivi ed un Morelli in grande spolvero, ma non può bastare per considerare le ambizioni dei grottesi già da rinfoderare.

Negli occhi dei dirigenti la Videx era sempre apparsa una squadra aggressiva mentre con Pineto sembrano essere affiorate paure e timori.

In classifica i ragazzi di Ortenzi sono stati agganciati a 23 punti dagli abruzzesi che però hanno una partita in più.

Grazie al successo al Lecce al tie-break nel derby salentino Galatina, ora a quota 28 punti, acquisisce il pass per le fasi finali della Coppa Italia di serie A2/A3.