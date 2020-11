Volley, a Vallefoglia è big match: arriva Soverato

VALLEFOGLIA – ll successo al tiebreak dello scorso weekend sul campo insidioso di Talmassons ha dato nuovo slancio alla stagione della Megabox Vallefoglia finora egregia.

Il primo posto è un obiettivo possibile per una squadra che, dopo un intero girone disputato, ha dimostrato qualità tecniche e fisiche importanti per la categoria difettando solo in parte di continuità. Il test contro Soverato, dirigono Mattei e Oranelli, è l’occasione per bissare il successo dell’andata e mettere ulteriore distanza rispetto ai due punti attuali, da una diretta concorrente ad un posto nei playoff.

Ecco perché il match del PalaDionigi è l’incontro di cartello della 1’ di ritorno del girone Est. All’andata la squadra di Bonafede si impose in Calabria. Si gioca domenica alle 17.

Tra le protagoniste assolute di questa prima parte di stagione delle ragazze di coach Fabio Bonafede c’è Alice Pamio, la schiacciatrice mancina che è terza nella classifica delle migliori marcatrici dei due gironi di serie A2. «Con Soverato non sarà facile – dice l’ex San Giovanni in M. – sono una squadra solida e rispetto all’andata hanno acquisito l’opposto mancino Shields, che li rafforza ulteriormente. Dopo la sconfitta interna con Macerata siamo chiamate ad un riscatto, e quello che posso promettere è che getteremo in campo tutta l’aggressività che ci serve e che ci è mancata in determinati momenti. Questa squadra ha dimostrato anche nell’ultima partita a Talmassons di saper lottare e rialzarci anche nelle situazioni più difficili. Quello che ci penalizza, però, è che spesso ci prendiamo pause e subiamo break negativi che poi non sempre siamo in grado di recuperare. Dobbiamo stare più tranquille nei momenti di difficoltà e cercare di capitalizzare al meglio in partita tutto il lavoro che svolgiamo durante la settimana con lo staff tecnico, senza sprecarlo con qualche distrazione«.

L’incontro, sarà trasmesso in diretta streaming su LVF TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A (www.lvftv.com) e da TVRS, in differita, martedì 17 novembre alle 21.55 (canale 11) e mercoledì 18 novembre alle 13 (canale 111). Radio Incontro trasmetterà la radiocronaca della partita, curata da Fabrizio Bontà, sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App.

Ecco il quadro completo della 1’ di ritorno che si gioca tutto domenica 15 novembre alle ore 17: Megabox Vallefoglia – Soverato; Martignacco – CBF Balducci Macerata; Cutrofiano – Montecchio; San Giovanni in M. – Talmassons. Riposa Teodora Ravenna