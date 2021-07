Volley, ufficiali gli orari delle partite dell’ItalVolley alle Olimpiadi

La squadra di Mazzanti e qualle di Blengini sono pronte per partire e far scattare l’avventura Olimpica. Definito il calendario delle partite. Alzataccia per gli appassionati ma il volley italiano può scrivere la storia

TOKYO – Giocare dall’altra parte del mondo complica la visione delle partite e degli eventi sportivi per gli sportivi europei. Il torneo di volley maschile e femminile ovviamente non fanno eccezione.

L’ItalVolley Femminile del coach di Marotta Davide Mazzanti, probabilmente la selezione italiana più forte della storia della pallavolo in rosa, ma senza giocatrici marchigiane in squadre, si presenta con al collo l’argento mondiale e il bronzo europeo giocherà la prima fase secondo il seguente programma a caccia della prima storica medaglia a 5cerchi per la pallavolo femminile italiana:

domenica 25.7 ore 2.00 contro la Russia

martedì 27.7 ore 9.25 contro la Turchia

giovedì 29.7 ore 2.00 contro l’Argentina

sabato 31.7 alle 14.45 contro la Cina

lunedì 2.8 alle 2.00 contro gli Usa

Per la squadra italiana reduce dall’argento di Rio 2016, guidata da coach Blengini, tecnico anche della Cucine Lube Civitanova M. che ha con sé 4 “cucinieri” Zaytzev, Anzani, Juantorena, Kovar il programma del girone è il seguente:

sabato 24.7 ore 2.00 contro il Canada

lunedì 26.7 alle 7.20 contro la Polonia

mercoledì 28.7 alle 12.40 contro il Giappone

venerdì 30.7 alle 12.40 contro l’Iran

domenica 1 agosto alle 9.30 contro il Venezuela

Rinviato eventualmente a turni successivi lo scontro contro l’Argentina di De Cecco o il temibilissimo Brasile di Lucarelli.

La copertura televisiva integrale dei Giochi è affidata a Discovery+, mentre la Rai trasmetterà 200 ore di gare in diretta tv (ma non in streaming su RaiPlay).