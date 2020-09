Ufficiale il calendario di A2 femminile. Il derby marchigiano sarà l’1 novembre e il 26 dicembre

Scatta il 20 settembre il campionato di serie A2 di volley femminile e le marchigiane trovano subito due ossi particolarmente duri essendo avversarie nel girone Est.

La CBF Balducci Macerata di coach Paniconi ospita le friulane dell’Itas Città Fiera Martignacco mentre la Megabox Vallefoglia va a Soverato, in Calabria, nella trasferta logisticamente più impegnativa del girone. Il girone resta a 9 squadre dopo il ripescaggio di Trento in serie A1 per cui a turno si riposerà.

Per Bisconti e compagne dopo Martignacco c’è la trasferta di San Giovanni in Marignano quindi il riposo il 4 ottobre e poi il 29 novembre.

Per la squadra di coach Bonafede, non certo fortunata con un avvio di campionato complicato, il riposo sarà alla 6^ giornata il 18 ottobre e poi il 13 dicembre. Il derby tra le marchigiane si gioca alla penultima giornata con quello di andata a Vallefoglia l’1 novembre e il 26 dicembre alla Marpel Arena di Macerata.

Dopo 18 giornate complessive, le prime 5 classificate di ogni raggruppamento confluiranno nella Pool Promozione, mentre le ultime 5 classificate del Girone Ovest e le ultime 4 classificate del Girone Est convergeranno nella Pool Salvezza.

La seconda fase consterà di ulteriori 10 giornate, al termine delle quali la 1^ classificata della Pool Promozione sarà promossa in Serie A1, mentre l’ultima della Pool Salvezza retrocederà in B1 (sarà previsto un Play Out tra l’ultima e la penultima classificata solo se tra esse vi sarà un divario non superiore a un punto).

Le squadre del Girone Est, che disputeranno due partite in meno nella prima fase rispetto alle squadre del Girone Ovest (dovendo osservare un turno di riposo all’andata e al ritorno), vedranno i propri punti in classifica riproporzionati – e dunque equiparati a quelli ottenuti dalle squadre del Girone Ovest – in vista della seconda fase “a incroci”.

I commenti dei tecnici:

Per coach Luca Paniconi, tecnico della Cbf Balducci Macerata: «Sicuramente partiamo con un avversario di cartello e sarà importante come esordio, vista la qualità di chi ci troveremo davanti. Il fatto di esordire in casa potrebbe darci un piccolo aiuto in questa prima partita, che sarà per noi una cartina di tornasole del livello del campionato che andremo ad affrontare».

Per coach Fabio Bonafede, tecnico della Megabox Vallefoglia: «Ci aspettavamo un calendario del genere, del resto abbiamo ereditato la posizione di Baronissi, di cui abbiamo acquistato il titolo sportivo. Le squadre vanno incontrate tutte, prima o poi, quindi non ci lamentiamo. Certo, non siamo stati fortunati ad incrociare nelle prime quattro giornate squadre come Soverato, Montecchio Maggiore, Cutrofiano e Martignacco: due trasferte lunghissime e due gare casalinghe molto dure. Se il calendario fosse uscito prima, tra l’altro, avremmo potuto organizzare le due trasferte con più tempo a disposizione e minori spese».