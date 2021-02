Volley, tutti i risultati del weekend di serie B

Paoloni Macerata (maschile) e P.S. Giorgio (femminile) proseguono la marcia in vetta. Prima vittoria per la Corplast Corridonia, primo punto per la Lardini. Ancora un tiebreak per la Sampress

ANCONA – Risultati a sorpresa nei campionati femminili con la Clementina 2020 al 1’ stop e la DeMitri che lascia un punto.

Nel dettaglio in B1 Femminile girone D1, La Lardini Filottrano dopo aver ceduto in casa alla Clementina ha ceduto al tiebreak anche alla Pieralisi Jesi ma per la squadra di Persico è il 1’ punto stagionale. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Luca Secchi battuta 3-1 a Imola che ora resta capolista solitaria.

In B2 Femminile girone I1, successo importante per la Corplast Corridonia che, contro pronostico, ha superato la Bcc Fano, che ha perso la vetta solitaria ora raggiunta da Forlì e Città di Castello. Nel girone I2 la lanciatissima capolista Porto San Giorgio ha vinto al tie-break sul campo di Villa Albula (TE) ma raggiunta da Manoppello mentre Don Celso Fermo ha lasciato l’intera posta a Pagliare che sale a quota 6 punti.

In B maschile girone F1 la Paoloni Macerata si conferma in vetta avendo superato per 3-1 il Volley Potentino al 2’ stop consecutivo. Il derby in calendario anche nella provincia di Ancona tra Bontempi Ancona e Libertas Osimo ha premiato i padroni di casa nettamente vincenti per 3-0.

Prima vittoria interna per la Sampress Loreto che ha superato Alba Adriatica al tie-break, 3’ quinto set consecutivo giocato dagli uomini di coach Giannini. Rinviato infine il match tra Montesi Pesaro e Bellaria nel girone F2.