Volley, torna in campo la Serie A: ecco il programma del weekend

MACERATA – Sarà il weekend dei ritorni in campo quello che gli appassionati di pallavolo di alto livello si preparano a vivere.

Dopo gli stop forzati per covid-19 torna protagonista la CBF Balducci HR Macerata in serie A2 che domenica 15 novembre alle 17 giocherà la 1’ giornata di ritorno sul campo della Itas Città Fiera Martignacco. Per la squadra di Paniconi c’è un caso di positività ma tutto il resto del roster è a disposizione.

Sempre nel Girone Est cerca continuità la Megabox Vallefoglia che ospita Soverato sempre alle ore 17.00 per proseguire la rincorsa alla capolista Cutrofiano.

In SuperLega la Cucine Lube se la vedrà con la Tonno Callipo Vibo Valentia, match valido per l’11’ giornata, l’ultima di andata della SuperLega. Per altro si giocherà alle 17 e non alle 18 come da orario canonico avendo la diretta su RaiSport.

Più complicato il quadro della serie A3 maschile.

Nel girone Bianco flagellato dai rinvii, si ferma di nuovo la MedStore Macerata che non ospiterà Bolzano per i casi di positività tra gli altoatesini.

Torna in campo invece la Vigilar Fano che non gioca più dal 25 ottobre. I fanesi saranno in trasferta domenica alle 17 a Motta di Livenza (TV).

Nel girone Blu invece torna in campo la Videx Grottazzolina che come Fano ha saltato le ultime due, ospitando alle 18 i salentini dell’Aurispa Alessano.

Tutte le partite si giocheranno a porte chiuse.