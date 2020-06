Volley, il talento scuola Nef Leandro Mosca vola all’Allianz Milano

OSIMO- Leandro Mosca, classe 2000 nato a Recanati ma cresciuto nella Nef Volley Osimo, è un nuovo giocatore dell’Allianz Powervolley Milano (Superlega). L’annuncio è arrivato nelle scorse ore proprio dalla società meneghina che sta mettendo a punto un mercato mirato, solido e lungimirante.

Il forte centrale leopardiano ha scelto Milano dopo una lunga corte con l’Allianz ad aver superato la concorrenza della Consar Ravenna che non aveva assolutamente intenzione di lasciarsi sfuggire uno dei profili più interessanti a livello nazionale.

Per Mosca, 209cm, un passato calcistico da attaccante fino ai quattordici anni e poi l’approdo nella Nef Volley Osimo. Dal 2016 è nel giro del club Italia e lo scorso anno ha indossato la maglia della Peimar Calci. Come detto sopra è considerato uno dei profili migliori in prospettiva di tutto il panorama nazionale in quanto in grado di abbinare qualità, quantità e grande tempra morale. Tutte doti che dovranno essere forgiate adesso da coach Roberto Piazza, non certo l’ultimo arrivato.