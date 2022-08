CIVITANOVA – Il Ferragosto avvicina la Cucine Lube Civitanova al ritorno in palestra anche se a ranghi ridotti in vista della stagione 2022/23 considerando i tanti atleti del roster impegnati con le rispettive nazionali.

Dopo il summit dello staff in programma mercoledì 17 agosto, nella mattinata di giovedì 18 un primo gruppo dei campioni d’Italia si riunirà al palas per ricevere il materiale tecnico ed effettuare le visite mediche di rito. Nel pomeriggio i tesserati romperanno il ghiaccio con l’attività in sala pesi. Al raduno di giovedì saranno presenti cinque elementi della rosa: il libero Francesco D’Amico, il centrale Enrico Diamantini, lo schiacciatore Mattia Gottardo, il palleggiatore Daniele Sottile e l’opposto Ivan Zaytsev. Nell’ultima settimana di agosto si aggregherà al gruppo anche l’opposto portoricano Gabi Garcia Fernandez, reduce dagli allenamenti con la nazionale statunitense. Nei primi giorni di settembre sarà a disposizione il centrale brasiliano Isac Viana Santos, che non prenderà parte al Mondiale per essere al top con la Lube. A seguire, a seconda del percorso nel campionato del Mondo con le rispettive selezioni, saranno disponibili il palleggiatore argentino e nuovo capitano della Lube Luciano De Cecco, il centrale francese Barthelemy Chinenyeze, lo schiacciatore cubano Marlon Yant e i tre azzurri: il centrale Simone Anzani, il libero Fabio Balaso e lo schiacciatore Mattia Bottolo. Lo schiacciatore Aleksandar Nikolov oltre ad essere l’ultimo ad essere ingaggiato sarà anche l’ultimo a unirsi al gruppo perché parteciperà con la Bulgaria alla rassegna iridata seniores e all’Europeo giovanile.

In previsione del debutto in Regular Season il 2 ottobre al PalaMazzini di Taranto la squadra di Blengini e Giannini effettuerà quattro allenamenti congiunti in casa e un quadrangolare a Biella.

Il primo test è fissato per sabato 3 settembre all’Eurosuole Forum con la Med Store Tunit Macerata, squadra che giocherà nel Girone Bianco di A3, mentre giovedì 8 e venerdì 16 settembre i biancorossi se la vedranno per due volte con la Videx Grottazzolina, neopromossa in A2. Mercoledì 21 settembre andrà scena un allenamento congiunto suggestivo con i vicecampioni d’Italia della Sir Safety Susa Perugia, mentre nel fine settimana del 24 e 25 settembre capitan De Cecco e compagni si presenteranno quasi al completo al torneo di Biella “Volley sotto il Mucrone”, che vedrà la presenza di altri top club di SuperLega come Itas Trentino, Modena Volley e Vero Volley Monza.