CIVITANOVA – Tutti negativi. Ecco la notizia che i tifosi stavano aspettando per ritrovare in campo la Cucine Lube dopo una settimana di stop ulteriore per Covid.

Domenica 27 febbraio alle 18 i ragazzi di Blengini saranno a Taranto per riprendere il cammino in SuperLega affrontando la Gioiella Prisma attualmente ottava in classifica con 23 punti in 21 partite. La Cucine Lube è seconda con 45 punti in 18 partite.

La gara di SuperLega dei cucinieri contro la Top Volley Cisterna è stata riprogrammata all’Eurosuole Forum per mercoledì 2 marzo (ore 20.30), valevole come recupero del 9° turno di ritorno della Regular Season.

Intanto ci sono novità importanti sul fronte Champions League perché la CEV ha ufficializzato le date e gli arbitri dei Quarti di Finale della Champions League 2021/22.

Nel doppio confronto a eliminazione diretta la Cucine Lube sfiderà i polacchi dello Jastrzebski Wegiel, con gara di andata in calendario martedì 8 marzo alle 20.30 all’Eurosuole Forum e ritorno fissato sul campo polacco per mercoledì 16 marzo alle 20.30

In Italia arbitreranno il fischietto croato Milan Rajkovic e il suo secondo Jan Krticka dalla Repubblica Ceca. In Polonia ancora un arbitro ceco, Vlastimil Kovar, coadiuvato dalla collega montenegrina Sonja Simonovska.

La vincente di Cucine Lube – Jastrzebski Wegiel affronterà la vincente della sfida tra i polacchi dello Zaksa e i russi della Dinamo Mosca.