Volley, Superlega: la Cucine Lube in trasferta a Ravenna

Subìto il nuovo sorpasso da Perugia, la Lube vuole un successo veloce a Ravenna per poter guardare agli impegni di Champions. In campo sabato 5 dicembre alle 18. De Giorgi potrebbe dare spazio a chi ha giocato poco

CIVITANOVA MARCHE – Dopo il recupero di campionato vincente di mercoledì 2 dicembre, per la Cucine Lube è già vigilia di campionato. Sabato 5 dicembre alle 18 in diretta su RaiSport c’è la trasferta di Ravenna in casa della Consar. Domenica alle 17 giocherà anche la Sir Safety Perugia in casa contro Piacenza che in settimana ha accolto il neo acquisto iraniano Mousavi.

Col successo contro Modena, i perugini hanno rimesso la testa avanti in classifica, ed hanno un punto in più di Juantorena e compagni, 30 contro 29 e lo scontro diretto sempre da recuperare.

A fare la differenza è probabilmente proprio il punto lasciato dalla Lube dall’andata ai romagnoli che a sorpresa, ma non senza meriti, seppero mettere in difficoltà i ragazzi di De Giorgi che si imposero solo al tiebreak.

A proposito di scontro diretto, i due top team Cucine Lube e Sir Safety si troveranno di fronte nella “bolla” di Champions che si gioca da martedì 8 dicembre in Francia.

Intanto però la Cucine Lube deve dimostrare di aver imparato dagli errori dell’andata e confermarsi in forma superando Ravenna e possibilmente impiegando meno energie possibili.

L’avversario della seconda di ritorno ha perso a Piacenza nello scorso weekend, ha 6 punti in classifica e 3 partite da recuperare avendo giocato solo 8 incontri come Trento, contro gli 11 della Lube e di altri 8 club su 12 di SuperLega.

Per Coach De Giorgi potrebbe essere l’occasione per dare spazio anche agli altri elementi del sestetto come accaduto per l’esordio assoluto in SuperLega di Jacopo Larizza, centrale cresciuto nel vivaio biancorosso ed entrato contro Cisterna mercoledì.

Il classe ‘98, marchigiano di 204 cm, contro i pontini è entrato al servizio nel terzo set bagnando così il suo esordio, uno di quei giorni che Jacopo Larizza non potrà dimenticare.

«Lo sognavo fin da bambino, è una sensazione indescrivibile» ha detto. «Sono orgoglioso di vestire i colori biancorossi. Avrei preferito un palazzetto pieno perché lo sport ha sempre bisogno dei supporter, ma ho provato una grande emozione. Sono cresciuto in maglia Lube, dal minivolley fino alla vittoria dello Scudetto U20. Stiamo parlando di un settore giovanile d’eccellenza, è normale che alcune delle giovani promesse trovino sbocco nel massimo campionato. Non a caso sabato a Ravenna sfideremo lo schiacciatore Francesco Recine, con cui vinsi il tricolore giovanile in biancorosso».



Il quadro completo della seconda giornata di ritorno prevede:

Milano – Monza che si gioca ven.4.12 alle 18; Ravenna – Civitanova che si gioca sab. 5.12 alle 18; Perugia – Piacenza dom. 6.12 alle 17; Verona – Trento; Padova-Cisterna; Modena – Vibo Valentia.